Teininä radikalisoitunut Lisa lähti Syyriaan Isisin alueelle – nyt naista epäillään sotarikoksista

Ruotsiin Syyriasta kurdien itsehallintoalueelta karkotettu Lista on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin Syyriassa

Koillis-Syyrian leireillä on vielä kymmeniä terrorijärjestö Isisin vierastaistelijoiden läheisiä. Expressenin mukaan Syyriassa on vielä seitsemän ruotsalaisnaista lapsineen.

Viime torstaina kolme naista ja heidän kahdeksan lastaan palasi Ruotsiin sen jälkeen, kun heidät oli karkotettu kurdien itsehallintoalueelta Syyriasta. Tukholmassa Arlandan lentokentällä naiset otettiin kiinni epäiltynä sotarikoksista, SVT uutisoi.

Yksi naisista on Lisa, joka matkusti Syyriaan vuonna 2014, Aftonbladet uutisoi. Naisen, joka nyt on noin kolmekymppinen, ystävät kertoivat aiemmin lehdelle, kuinka nainen radikalisoitu lukion viimeisenä vuonna tavattuaan musliminuorukaisen ja käännyttyään itse islaminuskoon. Tuolloin iloisesta teinitytöstä tuli terrorijärjestö Isisin kannattaja, joka julkaisi radikaaleja videoita verkossa ja pukeutui peittäviin vaatteisiin.

Lisa matkusti Turkin kautta Syyriaan silloisen miehensä kanssa. Mies kuoli myöhemmin taistelussa.

Lisa eli leireillä Pohjois-Syyriassa sen jälkeen, kun Isisin julistama kalifaatti romahti vuonna 2019. Viimeisimpänä hän eli al-Rojn leirillä, lähellä al-Holin leiriä. Aftonbladetin mukana hän kiistää syyllistyneensä rikoksiin. Häntä on kuultu, mutta hänet on päästetty vapaaksi.

Myös Göteborgs-Postenin mukaan Ruotsiin palanneista yksi on kotoisin Länsi-Ruotsista, Expressen kertoo. GP:n mukaan nainen, jota kutsutaan salanimellä ”Emma,” on 28-vuotias kahden lapsen äiti. Kaksi muuta Ruotsiin palanneista on Somaliassa syntyneitä, mutta Ruotsissa asuneita naisia, jotka ovat nyt 25- ja 27-vuotiaita. GP:n mukaan 25-vuotiaalla oli mukanaan kaksi lasta ja 27-vuotiaalla oli mukanaan neljä lasta.

Syyskuun alussa kurdien itsehallintoalueelta Syyriasta karkotettiin kolme ruotsalaista naista ja heidän kuusi lastaan. Yksi naisista on nyt vangittuna epäiltynä rikoksista ihmisyyttä vastaan ja sotarikoksista. Syyttäjän mukaan nainen vaikutti siihen, että yhtä lasta käytettiin lapsisotilaana. Nainen on kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin.

Expressenin mukaan Koillis-Syyrian leireillä on vielä seitsemän naista ja heidän lapsensa.

Lue lisää: Ruotsia varoitettiin, että Syyriasta karkotetut naiset ovat turvallisuusuhka – kahta epäillään sotarikoksista

Lue lisää: Ruotsi otti kiinni kaksi Syyriasta palannutta naista epäiltyinä yhteyksistä äärijärjestö Isisiin