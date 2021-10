Virossa paine koronarajoituksien kiristämiseen kasvaa – asiantuntija: ”On korkea aika sulkea maa”

Koronatilanteen voimakas heikkeneminen on johtanut rajoitusten kiristämiseen Baltian maissa. Virossa sairaaloiden rajojen pelätään tulevan vastaan marraskuussa, ellei tilanne muutu.

Kasvomaskin käyttö on Virossa pakollista muun muassa ruokakaupoissa, eikä esimerkiksi kasvoille nostettu huivi kelpaa maskiksi enää maanantaista lähtien. Kuva Tartosta viime viikolta.

Viron koronavirustilanne heikentyy nopeasti. Lauantaina 1,3 miljoonan asukkaan maassa rekisteröitiin 1 636 uutta tartuntaa, ja jos asiantuntijoiden ennustukset toteutuvat, marraskuun alussa niitä saatetaan todeta jo yli 2 000 päivässä.

Viron terveyslautakunnan apulaisjohtaja Mari-Anne Härma kertoi sunnuntaina maan yleisradiolle ERR:lle, että myös sairaalahoidon tarve on kasvanut nopeammin kuin ennusteissa oli aiemmin arvioitu.

– Marraskuun ensimmäiseen päivään mennessä meillä saattaa olla yli 500 ihmistä sairaalahoidossa koronaviruksen vuoksi, ja kuun lopussa lukema voi olla jo 700. Tämä tarkoittaa sitä, että kapasiteetti on täynnä. Sen jälkeen meillä ei ole tarpeeksi lääkäreitä ja sairaanhoitajia potilaita varten, Härma sanoi.

Negatiivisella koronatestituloksella ei ole enää Virossa asiaa paikkoihin, joissa vaaditaan koronapassia.

Lue lisää: Korona runtelee taas Eurooppaa – rokottamattomia uhkaa jopa kotiaresti Itävallassa, Britannia valmistelee rajoituksia

Lauantaina sairaalahoitoa tarvitsi Virossa 466 koronapotilasta, joista 333 oli tehohoidossa. Tarton yliopistollisessa sairaalassa kiireettömien potilaiden hoito on jo jouduttu keskeyttämään tilapäisesti koronapotilaiden määrän kasvaessa.

rajoituksia ollaan kiristämässä Virossa vaiheittain. Maanantaista lähtien tiettyihin julkisiin paikkoihin ja tapahtumiin on pääsy ainoastaan niillä, joilla on esittää ovella todistus rokotteiden ottamisesta tai sairastetusta taudista.

Negatiivisella testituloksella sisäänpääsy ei onnistu. Säännöt koskevat muun muassa ravintoloita, baareja, teattereita, konserttisaleja, urheilutapahtumia, kuntosaleja ja museoita, ja niissäkin käyviltä edellytetään kasvomaskien käyttöä.

Marraskuun alussa puolestaan tulevat voimaan kouluja ja harrastusryhmiä koskevat testaus- ja karanteenitoimet. Koronalle altistuneiden rokottamattomien oppilaiden on vetäydyttävä välittömästi kotikaranteeniin ja käytävä myös testissä.

Uudet rajoitukset ovat voimassa tammikuun 10. päivään saakka. Ne on syytä huomioida myös Suomesta Viroon suuntaavien matkailijoiden.

Tallinnalaisessa hotellissa ohjeistettiin lokakuun alussa vieraita koronatodistuksiin liittyen.

Tarton yliopistollisen sairaalan tehohoidon professorin Joel Starkopfin mukaan on jokseenkin ymmärrettävää, että päättäjät ovat haluttomia kiristämään koronarajoituksia äärimmilleen. Hänen mukaansa nykyiset toimet eivät kuitenkaan välttämättä riitä.

– Kun katsoo graafeja, sanoisin, että on korkea aika sulkea maa. Tänään tehtävät diagnoosit muuttuvat sairaalapotilaiksi kahden viikon kuluessa. Päätöksen tekemiseen on siis kaksi viikkoa, Starkopf sanoi ERR:lle.

Samoilla linjoilla oli Viron hallituksen tieteellisiin neuvonantajiin kuuluva Mario Kadastik, jota haastateltiin perjantaina ETV:n Ringvaade-ajankohtaisohjelmassa. Hänen mukaansa rajoitusten kiristyminen on hyvä asia, mutta koskee lähinnä rokottamattomia.

– Voi olla, että meidän täytyy määrätä joksikin aikaa myös kaikkia koskevia rajoituksia, jotta tartuntaketjuja saadaan katkaistua ja taakkaa vähennettyä, Kadastik sanoi.

Koronatilanne on pahentunut viime aikoina selvästi myös muissa Baltian maissa. Liettuassa päivittäisiä tartuntoja on ollut koko lokakuun ajan 2 000–3 000 päivässä, ja sama tilanne on ollut myös Latviassa kuun puolivälistä lähtien.

Latvian pääkaupungissa Riikassa jonotettiin viime viikolla koronarokotuksia.

Latviassa tuli torstaina voimaan kuukauden kestävä sulkutila. Latvian yleisradion LSM:n mukaan ulkona liikkuminen on kielletty kello 20–05 välisenä aikana ja kaikki julkiset tilat ruokakauppoja ja apteekkeja lukuun ottamatta pysyvät suljettuina. Koululaiset palaavat jo pidennetyiltä lomiltaan suoraan etäopetukseen.

Liettuassa on syyskuun puolivälistä lähtien käytössä koronapassi, jonka esittäminen on edellytyksenä useiden palveluiden pariin pääsemiselle. Perjantaina presidentti Gitanas Nauseda allekirjoitti maan yleisradion LRT:n mukaan lain, jonka myötä yli 75-vuotiaille maksetaan 100 euron kertakorvaus rokotuksen ottamisesta.