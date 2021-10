Maan elintarvikejakelua piinaa noin 100 000 ammattikuljettajan vaje.

Osa brexitin jälkeisen Britannian päivittäistavarakaupoista on vastannut tuotevalikoimien supistumiseen epätavallisella varatoimenpiteellä, Guardian uutisoi. Sosiaalisessa mediassa on viime päivinä kiertänyt kuvia vihannes- ja hedelmäosastoille asetetuista pahvileikkeistä, jotka esittävät esimerkiksi parsaa, porkkanoita ja appelsiineja. Verkkokeskustelijoiden keskuudessa menetelmä on herättänyt huvittuneisuutta.

– Pidän siitä, että parsa on kasvanut tuohon mittaan Britanniassa. Olen varma, että se johtuu ilmastostamme, eräs keskustelija veisteli Twitterissä.

Britanniassa arvioidaan olevan noin 100 000 ammattikuljettajan vaje. Ennen EU-eroa työtä tekivät usein itäeurooppalaiset maahanmuuttajat, jotka ovat kansanäänestyksen jälkeen poistuneet maasta. Tilannetta ovat mutkistaneet entisestään koronan vuoksi kiristetyt maahanmuuttosäännöt. Toimitusongelmista ovat kärsineet myös ravintolat ja bensa-asemat.

Maatiloilla pulaa on puolestaan poimijoista ja pakkaajista. Pääministeri Boris Johnson on kommentoinut tilannetta toteamalla, ettei matalapalkkaisten maahanmuuttajien houkuttelu ole oikea ratkaisu. Johnsonin mukaan aiempi maahanmuuttopolitiikka laski Britannian palkkoja, osaamista ja tuottavuutta.

Vähittäismyyntianalyytikko Bryan Roberts kertoo Guardianille, etteivät pahvileikkeet johdu ainoastaan toimitusongelmista ja että menetelmä on ollut käytössä muuallakin. Kaupat ovat pyrkineet täyttämään vapautunutta tilaa useammilla eri tavoilla, esimerkiksi sijoittamalla tomaattisose- ja majoneesipurkkeja lihahyllyille tai levittämällä oluita laajemmalle osalle käytävää.

– Siitä on tullut aika tavallista. Se ei johdu vain puutteesta vaan siitä, että monet suuremmat kaupat ovat nyt yksinkertaisesti liian suuria, Roberts sanoo.

Supermarketeissa tuotevalikoimia on kaventanut myös ostotapahtumien kanavoituminen verkkokauppaan. Kaupat ovat poistaneet liiketiloistaan ruokatarjontaan kuulumattomia tuotteita, esimerkiksi televisioita, CD-levyjä ja vedenkeittimiä, eivätkä kaikki ole keksineet vapautuneelle tilalle uutta käyttötarkoitusta.

Guardianin mukaan perinteiset supermarketit voivat varastoida yli 40 000 tuotesarjaa, mutta viime aikoina ne ovat hioneet valikoimiaan myös voidakseen laskea hintoja ja kilpailla tehokkaammin Aldin ja Lidlin kaltaisten kilpailijoiden kanssa, jotka myyvät alle 3 000 eri tuotetta.

Britannian suurin päivittäistavaroiden vähittäiskauppaketju Tesco kiistää turvautuneensa pahvileikkeisiin toimitusongelmien vuoksi ja kertoo Guardianille menetelmän olleen käytössä useita kuukausia. Tesco on aiemmin kehuskellut hyvillä myyntituloksillaan ja laskenut ne täysinä pysyneiden hyllyjen ansioksi.