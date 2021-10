Tällä hetkellä deltamuunnoksen uusi haara kattaa 6 prosenttia Iso-Britannian koronatapauksista.

Brittiasiantuntijat ovat huolissaan delta plus -nimellä kutsutusta uudesta koronavirusmuunnoksesta, kertoo maan yleisradio BBC. Korostaakseen mahdollista riskiä terveysturvallisuusvirasto UKHSA lisäsi muunnoksen tarkkailtavien koronamuunnosten listalle.

Terveysviranomaiset katsovat varhaisen tutkimustiedon viittaavaan siihen, että delta plussan kasvuvauhti on Britanniassa tällä hetkellä suurempi kuin perinteisen deltan, mikä merkitsisi suurempaa tarttuvuutta. Viimeisimmän virallisen tiedon mukaan variantti kattaa 6 prosenttia saarivaltion koronatapauksista.

Delta plus eli AY.4.2 sisältää joitakin uusia piikkiproteiiniin vaikuttavia mutaatioita. University College Londonin genetiikkainstituutin johtaja Francois Balloux arvioi, että muunnos voi olla 10–15 prosenttia perinteistä deltaa tarttuvampi.

Delta plussan ei ole toistaiseksi osoitettu aiheuttavan vaarallisempaa koronatautia. Tiedemiehet eivät myöskään usko sen vaikuttavan merkittävästi rokotteiden antamaan suojaan. UKHSA:n pääjohtaja Jenny Harries toteaa, että muunnosta torjutaan samalla tavalla kuin muitakin koronamuunnoksia eli rokotuksilla, testeillä, maskeilla ja varovaisuudella.

Delta plus löydettiin ensimmäisen kerran 13 henkilöltä, jotka olivat matkustaneet Nepalista Japaniin. Variantin alkuperää ei tiedetä, mutta sitä on kutsuttu epävirallisesti Nepalin muunnokseksi. Toistaiseksi sitä on esiintynyt vähän Britannian ulkopuolella. Pieni määrä tapauksia on raportoitu Portugalissa, Puolassa, Sveitsissä, Venäjällä, Yhdysvalloissa ja Tanskassa.

Delta plussan ovat lisänneet tarkkailtavien virusmuunnosten listalle myös Intia ja Maailman terveysjärjestö WHO. Intian terveysministeriö totesi kesällä variantin pystyvän sitoutumaan vahvemmin keuhkojen soluihin, jolloin sillä on suurempi vastustuskyky eri hoitomuodoille.

Britanniassa raportoitiin tällä viikolla suurin määrä koronatartuntoja heinäkuun jälkeen. Kuolemantapaukset ovat lisääntyneet 12 prosenttia. Suurimman osan tartunnoista aiheuttaa edelleen alkuperäinen deltamuunnos.