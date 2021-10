Mystinen ”A-Team” pelasti Kanarialla tulivuorenpurkauksen saartamat koirat

Toistaiseksi ei ole selvinnyt, mikä taho pelasti kuuman laavan saartamat eläimet.

Kanariansaariin kuuluvalla La Palmalla mystinen ryhmä on pelastanut koirat, jotka jäivät tulivuorenpurkauksen takia saarroksiin, The Guardian uutisoi.

Cumbre Vieja -tulivuori on purkautunut 19. syyskuuta lähtien ja purkauksessa on tuhoutunut yli 2 000 kiinteistöä ja yli 7 500 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa. Todoquen kaupungissa laavavirrat saartoivat kuitenkin koiria, joita ei pystytty evakuoimaan ajoissa pois.

La Palmalle oli lennätetty droneyhtiö Aerocamarasin edustajia, joiden tarkoituksena oli ensin ruokkia lennokkien avulla, jolloin ne tottuisivat lennokkeihin ja myöhemmin nostaa koirat turvaan.

Keskiviikkona lennokit eivät kuitenkaan löytäneet enää koiria vaan sen sijaan maassa näkyi ihmisten jalanjälkiä.

Torstaina A-Teamiksi itseään kutsuva ryhmä paljasti videolla pelastaneensa eläimet. Videolla näkyi vesisäiliöön, jonka luona koirat viimeksi nähtiin, kiinnitetty lakana, jossa luki: ”Pysy vahvana La Palma! Koirat voivat hyvin.” Allekirjoittajana oli A-Team.

A-Team oli 1980-luvulla näytetty yhdysvaltalainen televisiosarja. Lakanassa oli myös punaisia läiskiä, jotka todennäköisesti viittasivat tv-sarjan alkutunnuksen aikana nähtyihin luotien reikiin.

Vuosina 1983-87 esitettyä klassikkosarja A-Teamia tähdittivät Dirk Benedict (vas.), George Peppard (2. vas.), Dwight Schultz sekä Mr. T.

Aerocamarasin edustaja vahvisti, että video oli aito ja että koirat olivat todella lähteneet alueelta.

Lähde videon julkaisseesta paikallismediasta Palmerusista kertoi El Paísille, että koirat olivat kunnossa ja ettei kukaan ollut asettanut henkeään alttiiksi pelastusoperaatiossa. Lähteen mukaan pelastusoperaatiosta oli kuitenkin vaikea kertoa enempää, sillä tulivuoren ympäristö oli julistettu katastrofialueeksi ja sinne meneminen ilman viranomaisten lupaa on laitonta.