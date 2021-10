Luxemburg laillisti kannabiksen kasvattamisen ja kotikäytön ensimmäisenä Euroopassa

Kannabista saavat kasvattaa ja käyttää uuden lain mukaan täysikäiset luxemburgilaiset.

Luxemburg sallii ensimmäisenä eurooppalaisena valtiona kannabiksen kasvattamisen ja käytön kodeissa, The Guardian uutisoi. Uuden lainsäädännön mukaan täysikäisillä saa olla neljä hamppua kotitaloutta kohden. Kannabista saa kasvattaa ainoastaan omaa käyttöä varten.

Hampunsiemeniä sen sijaan saa jatkossa kaupata ilman määrärajoituksia. Myöskään tetrahydrokannabinolin eli THC:n pitoisuutta ei ole rajoitettu.

Hallituksen mukaan siemeniä voi ostaa kivijalkakaupoista, verkkokaupoista ja niitä saa tuoda maahan. Tarkoituksena on myös, että siemeniä tuotettaisiin kaupallisesti Luxemburgissa, mutta koronaviruspandemia on hidastanut kansallisen tuotantoketjun ja valtion sääntelemän jakelun luomista.

Luxemburgin hallituksessa istuvien vihreiden mukaan muutos edustaa perustavanlaatuista uudelleen suuntautumista Luxemburgin huumepolitiikassa.

– Sota kannabista vastaan on epäonnistunut, puolue sanoi tiedotteessa perjantaina Euronewsin mukaan.

Vihreiden hallituskumppaneita ovat demokraattinen puolue ja sosialistinen työväenpuolue.

Kannabista koskevan lainsäädännön uudistamisesta kertoi oikeusministeri Sam Tanson. Tansonin mukaan lakimuutoksen tarkoituksena on heikentää laittomia mustia markkinoita.

– Ajattelimme, että meidän pitää toimia, meillä on ongelma huumeiden kanssa ja kannabis on se huume, jota käytetään eniten ja, joka on suuri osa laitonta markkinaa, Tanson sanoi.