Ranska maksaa kansalaisilleen ”bensasatasen” energian hinnannousun takia

Kaikki korkeintaan 2000 kuussa tienaavat ranskalaiset saavat tililleen sadan euron kertakorvauksen.

Ranskan hallitus on päättänyt maksaa matalatuloisille kertasummana sata euroa bensiinin hinnan nousun ja inflaation takia. Summa maksetaan kaikille ranskalaisille, jotka tienaavat kuussa 2 000 euroa tai alle, riippumatta siitä, onko heillä autoa vai ei.

Joukossa on 13 miljoonaa eläkeläistä, valtaosa maan opiskelijoista ja noin puolet maan työntekijöistä, kertoo BBC.

Summasta ei makseta veroja, ja se kolahtaa tilille joulu- tai tammikuussa. Työsuhteessa olevat saavat summan palkan yhteydessä, ja valtio kompensoi summan työnantajille.

Pääministeri Jean Castexin mukaan kokonaiskustannus Ranskalle on 38 miljoonaa euroa. Se on hänen mukaansa selvästi pienempi summa kuin mitä polttoaineveron alentaminen maksaisi.

Sadasta eurosta 80 euron on kerrottu korvaavan kallistunutta polttoaineen hintaa. Se kattaa pääministerin esikunnan laskelmien mukaan polttoaineen hinnannousun 14 000 kilometrin ajoista. 20 euroa taas on laskettu kuluvan muihin inflaation nostamiin hintoihin kuten ruoan hinnan nousuun.

Ranskalaislehti Le Figaro on kysynyt lukijoiltaan, hyväksyvätkö he sadan euron korvauksen. Kolmessa tunnissa vastauksia kertyi 32 579, ja heistä 74 prosenttia vastasi, että he eivät hyväksy sitä.

Ranskassa on presidentinvaalit puolen vuoden päästä, ja energian ja polttoaineen kallistunut hinta tulee todennäköisesti olemaan merkittävä vaalikysymys.

Le Monden mukaan bensiinin keskihinta on Ranskassa 1,62 euroa ja dieselin 1,52 euroa litralta.

Suomessa Tilastokeskuksen kuluttajahintaindeksin mukaan 95E10-bensiinin keskihinta oli syyskuussa 1,72 ja elokuussa 1,73 euroa litralta. Yhtä korkealla hinnat ovat viimeksi olleet vuonna 2012, jolloin 95-bensiini maksoi syyskuussa keskimäärin 1,74 euroa litralta.