Cleo, 4, katosi teltasta keskellä yötä Australiassa – poliisi epäilee sieppausta

Länsi-Australian hallitus on luvannut noin 640 000 euron suuruisen löytöpalkkion tytön löytämiseksi.

Australiassa etsitään kuumeisesti 4-vuotiasta Cleo Smithiä, joka katosi ollessaan perheensä kanssa telttailemassa vajaa viikko sitten. Länsi-Australian osavaltion hallitus on luvannut miljoonan Australian dollarin löytöpalkkion (noin 640 000 euroa), CNN uutisoi. Poliisi on sanonut epäilevänsä, että tyttö on siepattu

– Ottaen huomioon sen tiedon, jonka olemme keränneet paikan päältä ja se fakta, että etsinnät ovat kestäneet jo tämän aikaa emmekä ole onnistuneet paikallistamaan häntä...se saa meidät uskomaan, että hänet vietiin teltasta, ylikomisario Rod Wilde Länsi-Australian poliisista sanoi tiedotustilaisuudessa torstaina.

– Olimme ajatelleet, että olisimme pystyneet paikallistamaan hänet ottaen huomioon resurssien määrän ja yksityiskohtaiset etsinnät, joihin on ryhdytty.

Cleo Smith katosi, kun hän oli nukkumassa teltassa perheensä kanssa.

Cleon perhe saapui leiripaikalle kello 18.30 maissa paikallista aikaa viime perjantaina, ABC kertoo. Paikka sijaitsee noin 75 kilometriä pohjoiseen Carnarvonista ja noin 875 kilometriä pohjoiseen Perthistä

Cleon äiti Ellie Smith ja tämän kumppani Jake Gliddon olivat ajatelleet viettää viikonlopun telttailemassa Cleon ja tämän pikkusiskon Islan kanssa. Suunnitelmissa oli käydä kalastamassa ja rannalla ja opettaa Cleo pyöräilemään ilman apupyöriä.

Myös Cleon makuupussi on kateissa.

Poliisi on julkaissut kuvan myös yöasusta, joka on lähes samanlainen kuin se, joka Cleolla oli päällään.

Cleo ja Isla menivät nukkumaan iltakahdeksan maissa. Smith ja Gliddon nukkuivat teltan toisella puolen. Makuutilojen välissä oli eräänlainen jakaja.

Kello 1.30 aamuyöllä Cleo pyysi vettä. Se on viimeisin havainto hänestä. Aamulla, kun Smith ja Gliddon heräsivät kuuden maissa, tyttöjen makuutilojen vetoketju oli auki ja Cleo oli poissa.

– Käännyin ympäri Jaken puoleen ja sanoin: ”Cleo on poissa,” Smith kertoi.

Poliisi sanoi jo aiemmin kantavansa huolta Cleon hyvinvoinnista, sillä teltan vetoketjun arvioitiin olleen niin korkealla, ettei tyttö olisi itse voinut telttaa avata.