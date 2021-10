Yli 650 ihmistä sairastui salmonellaan 37 osavaltiossa Yhdysvalloissa

Viranomaisten mukaan todennäköisesti sairastuneita on paljon enemmän.

Yli 650 ihmistä 37 osavaltiossa on sairastunut salmonellaan, liittovaltion terveysviranomaiset kertovat New York Timesin mukaan. Ainakin 129 ihmistä on joutunut sairaalaan. Salmonellaepidemia on yhdistetty ulkomailta tuotuihin sipuleihin.

Elintarvike- ja lääkevirasto FDA:n mukaan Idahossa, Haileyn kaupungissa sijaitseva ProSource Inc., ja yrityksen Chihuahuasta, Meksikosta tuomat tuoreet, kokonaiset sipulit, oli tunnistettu epidemian mahdolliseksi lähteeksi.

ProSource oli kertonut, että viimeisimmät sipulit oli tuotu maahan 27. elokuuta, mutta sipulit voivat säilyä jopa kolme kuukautta ja niitä voi yhä olla kodeissa ja yrityksissä, Yhdysvaltain tautikeskus CDC tiedotti.

Viranomaiset kehottavat kuluttajia kysymään, onko heille tarjoillut ja myydyt sipulit ProSourcen sipuleita, jotka on tuotu Chihuahuan osavaltiosta Meksikosta. Jos asiasta ei ole varmuutta, sipuleita ei tule myydä, tarjoilla tai syödä vaan ne pitää heittää pois, FDA neuvoo.

CDC:n mukaan sairastuneiden keski-ikä on 37 vuotta, mutta ikähaarukka on vuoden ikäisistä 97-vuotiaisiin. CDC:n mukaan sairastuneita on todennäköisesti enemmän, sillä moni toipuu ilman, että joutuu hakeutumaan lääkäriin eikä heitä siksi testata salmonellan varalta. Lisäksi kestää yleensä 3–4 viikkoa selvittää, onko sairastunut osa epidemiaa tai tartuntarypästä, joten kaikista tuoreimpia tapauksia ei välttämättä tilastoissa ole.

THL:n mukaan salmonellan takana ovat bakteerit, jotka voivat aiheuttaa suolisto- ja yleisinfektioita. Se leviää bakteeria kantavan ihmisen tai eläimen ulosteella saastuneiden elintarvikkeiden välityksellä. Jos käsihygienia on puutteellinen, se voi levitä myös ihmisestä ihmiseen. Myös lemmikki voi olla tartunnanlähde.

Tavallisimmin salmonellan saa esimerkiksi huonosti kypsennetystä tai raa’asta lihasta, pastöroimattomasta maidosta, iduista ja ulkomaisista tuoretuotteista.