Intian ja Nepalin rankkasateissa yhteensä jo noin 200 kuolonuhria – armeija kutsuttu apuun

Intiaa ja Nepalia jo päiviä koetelleiden rankkasateiden kuolonuhrien määrä on noussut edelleen. Viranomaisten mukaan henkensä oli torstaihin mennessä menettänyt noin 200 ihmistä, ja Intiassa armeija oli kutsuttu avuksi liikenneyhteyksien korjaamiseen.

Epätavallisen myöhään syksyllä syntynyt tulva on koetellut pahimmin Nepalia, missä uhrien määrä on vähintään 88. Joukossa on kuusihenkinen perhe, jonka talon maanvyörymä vei mennessään.

Pohjois-Intian Uttarakhandin osavaltiossa on paikoin satanut eniten vuosisataan. Osavaltiossa on kuolleita ainakin 55.

Etelä-Intiassa Keralan osavaltiossa on puolestaan löydetty ainakin 42 kuolonuhria.

Asiantuntijat arvioivat, että Etelä-Aasian sää on muuttunut arvaamattomammaksi ja että sään ääri-ilmiöitä ovat osaltaan pahentaneet metsien hävittäminen ja jokien patoaminen.