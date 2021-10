Main ContentPlaceholder

Suuri läpimurto: Kirurgit onnistuivat ensimmäisen kerran siirtämään sian munuaisen ihmiselle

Kyseessä on suuri läpimurto, joka voi tulevaisuudessa olla suureksi avuksi elinsiirroissa, kertoo The New York Times.

Geenimuunneltu sian munuainen siirrettiin onnistuneesti ihmiselle syyskuussa NYU Langone -tutkimuskeskuksessa New Yorkissa.

Lääketieteessä on saavutettu suuri askel, kun New Yorkissa kirurgit ovat siirtäneet geenimuunnellun sian munuaisen ihmiselle, ja munuainen on toiminut normaalisti. Tieteellinen läpimurto voi tulevaisuudessa auttaa elinsiirroissa suurelle määrälle vakavasti sairaita ihmisiä, kertoo The New York Times. Sian munuainen kehitettiin geenimuuntelun avulla niin, että se ei aiheuttaisi hylkimisreaktiota ihmisellä. Tämä munuainen siirrettiin aivokuolleelle ihmiselle, joka oli hengityskoneessa. Siirretty munuainen alkoi tuottaa virtsaa ja kreatiniinia. Elinsiirron pitkäaikaisvaikutusten arviointiin liittyy vielä paljon kysymyksiä. Tuloksia ei ole vielä vertaisarvioitu. Kuitenkin alan asiantuntijat ovat tyytyväisiä nyt nähtyihin tuloksiin. – Tämä on suuri läpimurto, sanoi tutkimuksessa mukana ollut elinsiirtokirurgian professori Dorry Segev Johns Hopkinsin lääketieteellisestä tiedekunnasta. Kirurginen tiimi tarkkaili siirrännäismunuaista 54 tunnin ajan. Tutkijat ovat pitkään yrittäneet kasvattaa sioilla elimiä, joita voitaisiin siirtää ihmisille. Munuaisten lisäksi muita elimiä voivat tulevaisuudessa olla sydän, keuhkot ja maksa. Tällä hetkellä Yhdysvalloissa on elinsiirtojonossa sata tuhatta ihmistä. Keskimäärin kaksitoista ihmistä päivässä menehtyy odottaessaan elinsiirtoa.