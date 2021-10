Ruotsin merivoimien HMS Uppland -sukellusveneeseen tehtiin yllätystarkastus, joka videoitiin.

Ruotsin merivoimien sukellusveneet ovat maan puolustusvoimien tarkimmin varjeltuja salaisuuksia, joiden sijainti ja toiminta kuuluvat korkeimpaan turvallisuusluokitukseen.

Nyt Ruotsin puolustusvoimat on julkaissut poikkeuksellisen videon, jossa kuvataan yllätystarkastusta yhdelle sukellusveneistä.

Ruotsin asevoimien taisteluvalokuvaajien tiimi dokumentoi varautumistarkastuksen. Tosin videolla torpedon voimanlähde on blurrattu eli sitä ei voi nähdä kunnolla. Videon voi katsella artikkelin yläpuolella.

Torpedojen lastaamisesta julkaistiin harvinaista materiaalia.

Torpedo nostetaan ulos sukellusveneestä.

Yllätystarkastuksen tehtiin Karlskronasta laivastotukikohdasta lähteneelle Gotland-luokan sukellusvene HMS Upplandille. Valmiustarkastuksessa haluttiin nähdä, kuinka sukellusvene selviää torpedojen lastauksesta merellä hyvin samankaltaisessa tilanteessa kuin mihin sota-aikana jouduttaisiin.

Ruotsin puolustusvoimien tiedotteen mukaan yllätystarkastus osoitti, että yksi asevoimien salaisimmista operaatioista toimii hyvin vaikeissakin olosuhteissa.

– Merivoimat ratkaisivat tehtävän, aivan kuten he tekisivät ulkoisen uhan edessä, sanoo Ruotsin merivoimien vt. komentaja, lippueamiraali Peder Ohlsson.

Suomessa videosta kertoi ensimmäiseksi Verkkouutiset.

Torpedojen lastausta yöllä.

Torpedojen lastaaminen merellä on vaikeaa, mutta miehistön on osattava se tehdä esimerkiksi tilanteessa, jossa kotitukikohta on tehty toimintakyvyttömäksi. Valmiustarkastuksessa tämä tehtiin yllätyksenä.

– Kun tarkastus tehdään varoittamatta, ei ole mahdollisuutta järjestellä mitään etukäteen. Nämä tarkastukset tarkoittavat, että testaamme sukellusvenejärjestelmää rehellisesti, valmiustarkastuksen päällikkö, komentaja Adam Camél sanoo tiedotteessa.

Maanteitse kuljetut torpedot lastattiin HMS Pelikanenille, joka on Ruotsin ainoa robottien ja torpedojen kuljetukseen tarkoitettu alus. Eteläisen sotilaspiirin maajoukot turvasivat rannikkoalueen ja merivoimien alukset sukellusveneen lastausympäristön.

Valmiustarkastus tehtiin samaan aikaan kun Itämerellä oli runsaasti sotilaallista liikehdintää.

– Kyse on vakavasta asiasta. Tarkastuksen kohteena oli ydintoimintamme, kyky puolustaa Ruotsia viime kädessä asevoimin. Nyt näytimme, että meillä on kykyä ja olemme tosissamme, sanoo Ruotsin merivoimien Peder Ohlsson.

Gotland-luokan sukellusveneitä on Ruotsilla kolme. HMS Gotland valmistui ensimmäisenä vuonna 1995, tämän jälkeen valmistuivat HMS Halland ja HMS Uppland. Nämä sukellusveneet ovat 60 metriä pitkiä.