Greta Thunberg yllätti ”rickrollaamalla” yleisöä ilmastokonsertissa

Kyseessä ei ole ensimmäinen kerta, kun ruotsalainen ilmastoaktivisti on jekuttanut seuraajiaan internetin keskustelupalstojen klassikkopilalla.

Tukholmassa järjestettiin lauantaina nuorten johdolla suuri Climate Live - ilmastokonsertti, jossa esiintyi joukko ruotsalaisia eturivin artisteja. Konsertin puhujien joukossa ollut ilmastoaktivisti Greta Thunberg järjesti yleisölle yllätyksen ”rickrollaamalla” puhetta odottanutta yleisöä.

”Rickrollaukseksi” kutsutaan yli vuosikymmen sitten internetin keskustelupalstoilla alkunsa saanutta pilaa, jossa toisia keskustelijoita huijataan katsomaan poplaulaja Rick Astleyn 1980-luvun Never Gonna Give You Up -hitin musiikkivideota. Jekuttaja teeskentelee jakavansa palstalla keskusteluun liittyvän linkin, mutta sen takaa pyörähtääkin soimaan kappaleen musiikkivideo.

Tukholman konsertissa lauantaina Thunberg asteli lavalle yleisön osoittaessa villisti suosiotaan.

– We're no strangers to love, Thunberg lausui Astleyn kappaleen englanninkieliset alkusanat mikrofoniin saaden jo kertaalleen hiljenneen yleisön kiljumaan.

– You know the rules and so do I, kuului pian taustalta seuraava säe, ja lavalle asteli nuori mies Thunbergin seuraksi.

Astleyn kappale alkoi soimaan, ja kaksikko antautui sen musiikkivideon inspiroimien tanssiliikkeiden vietäväksi. He myös lauloivat kappaleen yleisölle.

Greta Thunberg kuvattiin syyskuun lopulla Berliinissä, jossa järjestettyyn ilmastomielenosoitukseen hän osallistui.

Tempaus oli yllättävä siinäkin mielessä, että useimmiten vakavana esiintyvä Thunbergia ei ole liiemmin nähty tanssimassa ja laulamassa yleisön edessä riehakkaasti.

Thunbergin rickrollaus-video on levinnyt viime päivinä sosiaalisessa mediassa. Myös itse Rick Astley jakoi yhden version omalla Twitter-tilillään sunnuntaina, kommentoiden ilmastoaktivistin tempausta ”fantastiseksi”.

– Tack så mycket! 80-luvulla Suomenkin nuorisoa villinnyt brittitähti kiitti Thunbergia ruotsiksi.

Yllä olevalla Reutersin videolla on nähtävissä kappaleen alkuhetkiä lauantain konsertista.

Lue lisää: Tässä ovat suosikit Nobelin rauhanpalkinnon saajiksi.

Kyseessä ei kuitenkaan ole ensimmäinen kerta, kun Thunberg on rickrollanut seuraajiaan. Viime huhtikuussa aprillipäivänä hän toteutti jekun Twitterissä perinteisemmällä kaavalla.

– Tein videon, jolla puhun joistakin pienistä asioista, joita me kaikki voimme tehdä ja joita meidän tulee tehdä pysäyttääksemme ilmastokriisin. Olemme tässä yhdessä, ja kaikkia tarvitaan.Sinä saat päättää, minkälainen tulevaisuudestamme tulee. Joten ole kiltti, katso, jaa ja ala tehdä omaa osuuttasi tänään! Thunberg twiittasi.

Videolinkin takaa pyörähti kuitenkin käyntiin Astleyn musiikkivideo.