La Palmalla laavan saartamaksi joutuneet koirat yritetään lennättää turvaan dronella – ”Jos tämä on viimeinen vaihtoehto, me menemme sinne”

Lupa poikkeukselliseen pelastusoperaatioon heltisi paikallisilta pelastusviranomaisilta tiistaina.

Espanjalainen droneihin erikoistunut yritys Aerocamaras on saanut pelastusviranomaisilta luvan yrittää pelastaa La Palman saarella laavan saartamaksi joutuneita kolmea koiraa. Yritys kertoi asiasta tiistaina Twitterissä, ja siitä uutisoi muun muassa Reuters.

Koirat ovat viettäneet jo useita viikkoja Todoquen kylässä sijaitsevalla, hylätyllä pihamaalla. Tarkoituksena on poimia riutuneet eläimet lennokin kyytiin sekä kuljettaa ne turvaan yli laavavirtojen.

Kuvamateriaalia koirista on nähtävissä artikkelin yläosassa olevalla videolla.

Koirakolmikon ahdinko Todoquen kylässä on jatkunut jo muutaman viikon.

Droneja on jo käytetty koirien auttamiseen, sillä niiden avulla niille on saatu toimitettua ruokaa ja juomavettä. Toistaiseksi niiden pelastamiseen ahdingosta ei ole kuitenkaan keksitty keinoa.

Helikoptereilla alueelle ei voi lentää, sillä kuumien höyryjen pelätään vahingoittavan niiden roottoreita.

Dronejen valmistukseen sekä niihin liittyvään koulutukseen erikoistuneen Aerocamarasin toimitusjohtajan Jaime Pereiran mukaan suunnitelmana on lähettää paikalle 50-kiloinen drone, jonka varusteena on suuri verkko. Koirat yritetään poimia verkkoon yksi kerrallaan.

Jos operaatio onnistuu, koirat liitävät lennokin kyydissä noin 450 metrin matkan yli hehkuvan laavan.

– Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun eläimiä pelastetaan dronella sekä ensimmäinen kerta, kun niitä täytyy ottaa kiinni. Jos tämä on koirien viimeinen vaihtoehto, me menemme sinne, Pereira kertoi Reutersille

Pereiran mukaan aikaa yhden koiran verkkoon houkuttelemiseen on neljä minuuttia. Saman verran on varattu lentomatkaan.

– Se, mitä me emme halua tapahtuvan, on akun loppuminen laavan yläpuolella lentäessä, hän totesi.

Jo kuukauden ajan jatkuneen tulivuorenpurkauksen hiipumisesta ei ole toistaiseksi näkynyt merkkejä.

Reutersin mukaan testilentoja suoritetaan parhaillaan, ja tehtävän toteuttaminen riippuu lopulta siitä, kuinka koirat reagoivat laitteeseen.

– Ne ovat syöneet hyvin vähän viikkojen kuluessa. Ne saattavat pelästyä dronea. Tämä todella riippuu niiden reaktiosta, Pereira sanoi.

Tulivuorenpurkaus on ollut käynnissä Kanariansaariin kuuluvalla La Palmalla kuukauden ajan, eikä sen päättymisestä ole toistaiseksi merkkejä näkyvissä. Purkausaukot ovat Cumbre Viejan tuliperäisellä harjulla, joka sijaitsee samannimisessä kansallispuistossa saaren keskiosissa.

Jyrkkiä rinteitä pitkin alas vyöryvät laavavirrat ovat vallanneet maata lähes 800 hehtaarin laajuudelta, tuhonneet noin 2 000 rakennusta sekä useita saaren monista banaaniplantaaseista. Noin 6 000 ihmistä on joutunut jättämään kotinsa.

Espanjan kansallisen maantieteellisen instituutin edustaja Carmen del Fresno arvioi, että purkaus tuskin hiljenee ainakaan viikkoon, vaikkakin sen etenemisen ennustaminen on vaikeaa.

– Historiallisten tilastojen perusteella purkaukset kestävät 24–84 päivää. Olisi loogista odottaa jotakin niiden rajojen sisällä, mutta emme voi riskeerata mitään ennustamalla jotakin, del Fresno sanoi Reutersille.