Pietari ryhtyy vaatimaan koronakoodia – tuottaa ongelmia suomalaisille

Ulkomaalainen ei saa lähtökohtaisesti Venäjän valtiollisen palveluportaalin sähköistä QR-koodia, mutta Sputnik V -rokotteen ottaneet suomalaiset voivat saada koodin paperilla. Pietarissa työskenteleville tai vieraileville suomalaisille uusi määräys tuottaa monenlaisia ongelmia.

Pietari, Venäjä

Pietarin kuvernööri Aleksandr Beglov on allekirjoittanut uudet tiukat koronamääräykset, jotka astuvat voimaan asteittain 1. marraskuuta, 15. marraskuuta ja 1. joulukuuta.

Marraskuun alussa tulee voimaan kielto, jonka mukaan esimerkiksi näyttelytiloihin tai urheilutapahtumiin ei päästetä yli 40 henkilön suuruista asiakasmäärää, ellei asiakkailla ole esittää QR-koodia täydestä rokotussarjasta, sairastetusta koronataudista tai lääketieteellisestä syystä olla ottamatta koronarokotetta.

15. marraskuuta tulee voimaan vaatimus esittää QR-koronakoodi uimahalleissa, kuntosaleilla, urheilutapahtumissa, teattereissa, sirkuksissa, konserttisaleissa, museoissa, näyttelyissä ja avioliittopalatsien juhlissa.

1. joulukuuta vaatimus QR-koodista otetaan käyttöön julkisissa ravitsemisliikkeissä eli kahviloissa, baareissa tai ravintoloissa. Vaatimus ei koske esimerkiksi työpaikkojen ruokaloita tai juna-asemien ja lentokenttien ravintoloita.

Lisäksi QR-koodia aletaan vaatia joulukuun alusta alkaen kaupoissa, lukuun ottamatta ruokakauppoja, apteekkeja, huoltoasemia ja muita ensiarvoisen tärkeitä palveluita. QR-koodia aletaan kysyä myös majoituttaessa ”lomakoteihin”, mutta päätöksen sanamuodosta ei käy ilmi, koskeeko vaatimus myös hotelleja.

Pietarin QR-koodissa on sama idea kuin on nyt Suomessa hyväksytyssä koronapassissa, jonka voi esittää sähköisenä matkapuhelimesta. Ainoa ero on, että Pietarin osalta määräykset ovat paljon tiukemmat kuin Suomessa.

Pietarin ravintoloihin pääsy vaikeutuu joulukuun alusta alkaen ulkomaalaisilta, joilla ei ole esittää Venäjällä kelpaavaa QR-koodia.

Tällä hetkellä on epäselvää, mitä kaikkea QR-koodin käyttöönotto merkitsee esimerkiksi Pietarissa työskenteleville suomalaisille tai kaupungissa turisteina vieraileville suomalaisille.

Rokotuksesta tai sairastetusta taudista todistava venäläinen sähköinen QR-koodi on mahdollista saada Gosuslugi-portaalin kautta eli Venäjän valtiollisten palveluiden kautta.

Nettipalvelu on kuitenkin suunnattu Venäjän kansalaisille, joten esimerkiksi Suomen kansalainen ei pääse rekisteröitymään sinne noin vain, vaikka hänellä olisikin todistus Venäjällä otetusta Sputnik V -rokotteesta.

Ulkomaalaisenkin on mahdollista rekisteröityä Gosuslugi-palveluun, mutta silloin hänellä on oltava tunnistautumista varten erilaisia Venäjän sisäisiä tietoja kuten työeläkevakuutuksen SNILS-numero.

Suomessa saadut koronarokotteet ja Euroopan unionin koronatodistuksessa oleva QR-koodi eivät kelpaa Venäjällä. Se edellyttäisi ensiksi ainakin sitä, että Venäjä ja EU tunnustaisivat vastavuoroisesti toistensa rokotteet.

Pietarissa olevien suomalaisten joukossa levisi alkuviikosta huhu, jonka mukaan Pietari ryhtyisi kelpuuttamaan Pfizerin rokotetta marraskuussa. IS:n tietojen mukaan tämä ei pidä paikkaansa. Pietarin kaupungin neuvontapuhelimesta kerrottiin, että Venäjällä hyväksytään ainakin toistaiseksi vain venäläiset rokotteet.

Myös Fontanka-uutispalvelu kertoo, että QR-koodin voi tällä hetkellä saada vain Venäjällä hyväksytyllä venäläisellä rokotteella.

– Ulkomaalaisilla rokotteilla ei ole vielä mahdollista saada QR-koodia, Fontanka kirjoittaa.

Sputnik-rokotteen tai jonkin muun venäläisen rokotteen ottanut suomalainen selvinnee jatkossa todennäköisesti sillä, että hän hankkii rokotteestaan paperisen todistuksen QR-koodilla varustettuna. Jotkut Pietarissa työskentelevät suomalaiset saattavat saada oman työsuhteensa perustella Gosuslugin tarjoaman sähköisen QR-koodin.

Länsimaisia rokotteita aiemmin ottaneille suomalaisille yhdeksi vaihtoehdoksi tullee Sputnikin tai jonkin muun venäläisen rokotteen ottaminen täydennykseksi, mikäli Pietarin QR-koodivaatimuksesta tulee pitkäkestoinen.

Mikäli Euroopan unioni ja Venäjä päättäisivät tunnustaa toistensa käyttämien koronarokotteiden kelpoisuuden vastavuoroisesti esimerkiksi matkustusta varten, se yksinkertaistaisi tilannetta. Nyt sekä suomalaisten että venäläisten joukossa on väliinputoajia, joilla on täysi rokotesarja, mutta silti heitä kohdellaan heidän omassa kotimaassaan ikään kuin rokottamattomina.

Beglovin 18. lokakuuta allekirjoittamissa uusissa koronasäännöissä ei puhuta mitään mahdollisuudesta korvata QR-koodia esimeriksi negatiivisella PRC-testillä tai koronaviruksen pikatestillä ennen yleisötilaisuuteen menoa.

Näin ollen epäselvää on esimerkiksi se, voisiko Pfizerin ottanut suomalainen työ- tai turistimatkalainen päästä Pietarissa ravintolaan syömään joulukuussa, mikäli hänellä olisi näyttää negatiivinen koronatesti Suomesta tai Venäjällä otettu negatiivinen koronatesti venäläisellä QR-koodilla varustettuna.

Epäselvää on myös, kuinka pitkään QR-koodivaatimus on Pietarissa voimassa ja kuinka tarkkaan sitä tullaan todellisuudessa valvomaan.

Koronatilanne on heikentynyt Pietarissa syksyn aikana nopeasti. Kuva on otettu Troitski-sillan kupeessa 14. lokakuuta.

Pietaria ympäröivällä Leningradin alueella on niin ikään päätetty ottaa käyttöön uusia tiukkoja koronarajoituksia. Viipuri kuuluu hallinnollisesti Leningradin alueeseen.

Kuvernööri Aleksandr Drozdenko allekirjoitti jo reilu viikko sitten päätöksen, jonka mukaan Leningradin alueella ryhdytään edellyttämään QR-koodia tiettyihin paikkoihin ja palveluihin pääsemistä varten. Asiasta kertovat esimerkiksi Online47.ru-sivusto ja 47News.ru.

15 marraskuuta Leningradin alueella ryhdytään vaatimaan aikuisilta QR-koronakoodia esimerkiksi hotelleissa, yökerhoissa, teattereissa, konserteissa ja urheilutiloissa silloin, kun koronaepidemian leviämistilanne on luokiteltu alueen eri osissa joko ”keltaiseksi” tai ”punaiseksi”. Jos epidemiatilanne on ”vihreä”, QR-koodia ei kysytä.

Leningradin alueella yhdeksi vaihtoehdoksi tilaisuuksiin sisäänpääsylle on kirjattu myös negatiivisen PCR-testin esittäminen, jolloin näytteen otto pitää olla tapahtunut enintään 72 tuntia sitten. Hotelleihin ja muihin majoitustiloihin luvataan päästää myös negatiivisella pikatestillä.