Kommentti: ”Ulkovaltojen agenteilla” on 66 merkin sanavapaus Twitterissä – kaiken muun tilan vie Venäjän viranomaisten sanelema varoitusteksti

Yhden asian Venäjän viranomaiset ovat unohtaneet säädellä. Kuriton ”ulkomainen agentti” saattaisi kirjoittaa oman pakollisen varoitustekstinsä vaikkapa sateenkaaren värisiä kirjaimia käyttäen, Arja Paananen kirjoittaa Pietarista.

Pietari, Venäjä

Laitetaanpa tähän alkuun heti varoituslause:

Tämä artikkeli (materiaali) käsittelee ja/tai kuvailee agenttivainoharhaisuudesta kärsivää valtiota, jonka teeskentelee olevansa demokratia, ja/tai joka vainoaa itsenäisesti ajattelevia ihmisiä, jotka se julistaa ulkovaltojen agenteiksi.

No niin, nyt päästään vihdoin varsinaiseen tekstiin.

Paitsi että eipäs päästäkään. Sitä ennen pitää muistuttaa vielä teitä, jotka mahdollisesti jaatte tämän artikkelin vaikkapa sosiaalisessa mediassa:

Aina kun tätä artikkelia lainataan missä tahansa joukkotiedotusvälineessä ja kun kyseisen valtion nimi mainitaan ensimmäistä kertaa, nimen yhteyteen on liitettävä maininta ”on tunnistettu agenttivainoharhaiseksi valtioksi”.

No niin, jokohan nyt päästäisiin asiaan.

Venäjästä piti nimittäin kirjoittamani, ja sen yhä pahenevasta ulkomaisten agenttien jahdista.

Edellä kuvaillut varoitustekstit ovat muotoilultaan sarkasmia, mutta ne kertovat siitä todellisuudesta, missä yhä useampi venäläinen toimittaja, oppositioaktivisti tai ihmisoikeustaistelija joutuu elämään.

Kun Venäjän oikeusministeriö on ”tunnistanut” heidät ulkovaltojen agenteiksi, heidän on ryhdyttävä merkitsemään Facebook- ja Twitter- postauksensakin vallanpitäjien sanelemalla varoitustekstillä. Heitä siteeraavien on muistettava mainita myös aina, että he viittaavat ”ulkovaltojen agenttiin”.

Varoitusteksti kuuluu vapaasti suomennettuna näin:

Tämän viestin (materiaalin) on luonut ja/tai jakanut ulkomaalaisen agentin tehtävää toteuttava ulkomainen tiedotusväline ja/tai ulkomaalaisen agentin roolissa toimiva venäläinen oikeushenkilö.

Pakollisen varoituksen teksti venäjäksi vie 214 merkkiä, vaikka sanaväleistä nipistäisi. Se on omiaan kehittämään tiivistä ilmaisua, sillä yksi twiitti voi olla vain 280 merkkiä pitkä.

Mutta ei pidä ”ulkoagentin” valittaa. Hänelle jää vielä 66 merkkiä tilaa käytettäväksi vapaaseen ilmaisuun.

Tätä voi tosin yrittää kiertää lisäämällä varoitustekstin twiittiin kuvan muodossa. Se on kuitenkin jo selkeä asettelusääntöjen rikkominen, josta voi seurata sakkoja.

” Tietynlaista kissa ja hiiri -leikkiähän tässä leikitään.

Lokakuun alussa Venäjä täydensi jälleen ulkovaltojen media-agenttien listaansa. Nyt tuolla listalla on 88 eri organisaatiota tai ihmistä.

Yksi heistä on pietarilainen toimittaja Andrei Zaharov, jonka nimi on sijalla 77.

BBC:lle nykyisin työskentelevä Zaharov suhtautuu asiaan kuivalla huumorilla. Kun uusi James Bond -elokuva oli tullut juuri levitykseen, hän sai yhteen twiittiinsä mahtumaan seuraavan kuvitteellisen dialogin:

– Olen agentti 007!

– Mutta minäpä olen ulkomainen agentti numero 77!

(Andrei Zaharovin Twitter-viesti varoitusteksteineen ja agenttivitseineen on alla.)

Zaharov on laittanut Facebookissa taustakuvakseen Anton Matvejevin suunnitteleman logon, jossa on agenttivaroitusteksti esitettynä kauniin taiteellisessa muodossa. Se on Zaharovin tapa vihjaista, että hänelle status on vain yksi meriitti lisää.

– Tietynlaista kissa ja hiiri -leikkiähän tässä leikitään, Zaharov itse kuvailee.

Viralliseksi varoitustekstiksi taiteellinen taulu ei kelpaa, silla viranomaiset ovat säädelleet tekstin muodon hyvin tarkkaan. Mutta yhden asian viranomaiset ovat unohtaneet: he eivät ole määritelleet, millä värillä teksti on kirjoitettava.

Auts, auts, mikä moka! Tiedä vaikka joku kuriton ulkomainen agentti keksisi ryhtyä kirjoittamaan oman varoitustekstinsä värillisillä kirjaimilla niin, että niistä muodostuu sateenkaari.

Ulkomainen agentti -status on leimakirves, jonka on tarkoitus nöyryyttää ja uuvuttaa. Siihen sisältyy useita velvoitteita isojen sakkojen uhalla. ”Agenttien” on tehtävä esimerkiksi kerran puolessa vuodessa tarkka selvitys, mihin he ovat käyttäneet rahojaan ja mistä ne ovat tulleet.

Ulkomainen media-agentti numero 51 on Samarassa asuva vaalitarkkailija ja ihmisoikeusaktivisti Ljudmila Kuzmina, 70. Kun Kuzminaa haastateltiin Novaja gazetaan, hän arveli, että tarve piinata hänenlaistaan ”tätiä” ei todista ainakaan vallanpitäjien vahvuudesta.

Artikkeliin sisältyi myös paljastus: toimittaja löysi Kuzminalta epäilyttävän ulkomaalaisyhteyden.

Kuzminan lemmikki on Justa-koira, jonka emo on puhdasrotuinen pinseri. Selviä Saksa-yhteyksiä siis!