Sukeltaja löysi 900 vuotta vanhan miekan merestä – ex-omistajasta osattiin sanoa heti muutama asia

Simpukoiden peittävä miekka on yli metrin pitkä ja raskas.

Amatöörisukeltajan tarkat silmät tarkentuivat Israelin rannikolla metrin mittaiseen miekkaan, jonka uskotaan olevan 900 vuotta vanha ja kuuluneen ristiretkeilijälle, kertoo uutistoimisto Reuters.

Miekka on kauttaaltaan simpukoiden ja muiden merenelävien peitossa, ja ensimmäisenä se puhdistetaan, kertoo Israelin muinaisesineiden viraston meriarkeologian osaston johtaja Koby Sharvit. Puhdistuksen jälkeen miekan entisestä omistajasta tiedetään enemmän, kun nähdään millaiset kaiverrukset miekassa on, ja onko siinä kenties vanhan kantajansa nimi. Miekka laitetaan myöhemmin museoon näytille.

Sharvitin arvion mukaan vanha rautamiekka on niin suuri ja painava, että se on kuulunut arvostetulle ihmiselle. Miekka on viraston mukaan hienosti säilynyt.

The Times of Israel kertoo, että miekan löysi lähistöllä asuva paikallinen mies, joka oli kesäkuussa sukeltamassa ja etsimässä mahdollisia vanhoja ankkureita merenpohjasta. Miekka oli ilmeisesti ollut aiemmin hiekan alla, mutta virtaukset olivat siirtäneet hiekan pois miekan yltä.

Sukeltaja oli huolissaan, että joku saattaisi löytää miekan ennen kuin muinaisesinevirasto ehtisi paikalle, joten hän vei miekan itse maihin ja toimitti sen eteenpäin. Mies on saanut löydöstä Israelin valtiolta hyvän kansalaisuuden tunnustuksen.

Miekan väistin on 30-senttinen ja täysin simpukoiden peittämä. Virasto uskoo miekan olevan rautaa.

Miekka löytyi pienestä poukamasta Haifan kaupungin edustalta Välimeren rannalta. Poukamaa on käytetty luonnonsatamana vuosituhansien ajan, ja sieltä on tehty useita historiallisia löytöjä. Ristiretkeläiset valtasivat kaupungin ensimmäisen kerran vuonna 1100, mutta alueen historia ulottuu vuosituhansien taakse.

Nykyisen Israelin alueelle niin sanotulle Pyhälle maalle tehtiin 1095–1271 useita paavin siunaamia ristiretkeä, joiden tarkoituksena oli saada Jerusalem takaisin kristityille. Arabit olivat vallanneet alueet 600-luvulla, ja myöhemmin kieltäneet kristitittyjen pyhiinvaellukset Jerusalemiin. Ristiretkivaltioita perustettiinkin, ja Haifa kuului niistä tärkeimpään, Jerusalemin kuningaskuntaan.