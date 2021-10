Uusi-Seelanti oli koronan mallimaa, kunnes deltavariantti livahti sisään – tartunnanjäljityksessä näkyy huolestuttava piirre

Tiistaina kirjattiin koko pandemia-ajan suurin tartuntaluku – 94.

Uudessa-Seelannissa 83 prosenttia yli 12-vuotiaista on saanut yhden rokoteannoksen, 65 prosenttia on saanut molemmat annokset.

Uutta-Seelantia on pidetty maailmanlaajuisesti koronan hoidon mallimaana. Lähes täydellinen eristäytyminen muusta maailmasta ja äärimmäisen tiukat maahantulosäännöt pitivät tartuntaluvut kuukausikaupalla nollissa.

Uudessa-Seelannissa pystyttiin elämään normaalia elämää ilman rajoituksia muun maailman kärvistellessä pahassa epidemiakurimuksessa.

Nyt tilanne on kääntymässä päälaelleen. Koronakriisin vähitellen helpottaessa muualla Uusi-Seelanti kamppailee koko pandemia-ajan korkeimpien tartuntalukujen kanssa.

Tiistaina maassa kirjattiin koko pandemia-ajan korkein tartuntaluku – 94 uutta vahvistettua koronavirustartuntaa. Vaikka luku on ”vain” 94, se on kuitenkin moninkertaisesti verrattuna muutaman viikon takaiseen.

Kovat koronarajoitukset ovat palautuneet pahimmille epidemia-alueille Aucklandiin ja Waikaton alueelle.

Syynä on maahan ujuttautunut deltavariantti, joka on alkanut levitä Uudessa-Seelannissa liki hallitsemattomasti. Tartunnanjäljitys pystyy tällä hetkellä selvittämään tartunnan alkulähteen vain noin puolissa tapauksista. Se kielii siitä, että todellisia tartuntatapauksia on todennäköisesti rutkasti enemmän.

Pääministeri Jacinda Ardern on huolissaan Uuden-Seelannin koronatilanteesta.

Pääministeri Jacinda Ardern sanoi The Guardianin mukaan, että tartuntojen määrän nousu on ollut ”hämmästyttävän kova”. Samalla Ardern kehotti kansalaisia rokottautumaan virusta vastaan.

Tartunta-aalto on iskenyt erityisesti nuoriin aikuisiin. Uudessa-Seelannissa oli tiistaina 12 alle 39-vuotiasta koronapotilasta sairaalahoidossa. Yhteensä sairaalahoitoa tarvitsi 38 potilasta, tehohoitoa 5.

Erityisesti koronasta on kärsinyt Uuden-Seelannin alkuperäiskansa maorit. Kahden viime viikon ajan tartunnoista 46 prosenttia on Guardianin tietojen mukaan ollut maoreilla, vaikka heidän osuutensa Uuden-Seelannin viiden miljoonan hengen väestöstä on vain 16,5 prosenttia. Tiistain tartunnoista maorien osuus oli 39 prosenttia.

Uudessa-Seelannissa muistutetaan rokottautumisen tärkeydestä mm. maanteiden ilmoitustauluissa.

Maoriministeri Peeni Henare korosti rokotusten merkitystä.

– Sanon kaikille maoreille tämän: covid-19 on ovienne kynnyksellä, älkää päästäkö sitä sisään. Paras suoja on rokotus, Henare sanoi Guardianin mukaan.