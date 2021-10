Puolan pääministeri keskustelee EU-parlamentin kanssa maan perustuslakituomioistuimesta

Perustuslakituomioistuin linjasi toissa viikolla, että osa EU:n perussopimusten artikloista on maan perustuslain vastaisia.

Puolan pääministeri Mateusz Morawiecki keskustelee tänään Euroopan parlamentin täysistunnon kanssa maan perustuslakituomioistuimen linjauksesta, joka kyseenalaisti EU-oikeuden aseman Puolassa.

Perustuslakituomioistuin linjasi toissa viikolla, että osa EU:n perussopimusten artikloista on Puolan perustuslain vastaisia. Linjausta on kritisoitu laajasti, koska ensisijaisuusperiaatteen mukaisesti EU-oikeus on kansallisen oikeuden yläpuolella.

Parlamentin keskusteluun osallistuu myös EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen, joka on aiemmin sanonut, että komissio tulee käyttämään kaikkia ​​valtuuksiaan varmistaakseen, että EU-oikeuden ensisijaisuutta kunnioitetaan.

Linjauksen jälkeen on ehditty väläytellä jopa Puolan erkaantumista unionista, mutta pääministeri Morawiecki on sanonut, että Puola pysyy EU:n "uskollisena jäsenenä".

Puolassa EU-jäsenyydellä on vankka kannatus kansan keskuudessa. Viime vuosina välit unioniin ovat kuitenkin kiristyneet. Valtaapitävä Laki ja oikeus -puolue on ajanut lakiuudistuksia, jotka EU:n mukaan heikentävät muun muassa oikeuslaitoksen riippumattomuutta.

Esimakua Morawieckin puheesta saatiin maanantaina EU-maiden johtajille osoitetussa kirjeessä, jossa hän varoitti, että EU on vaarassa muuttua "keskusjohtoiseksi järjestelmäksi vailla demokraattista hallintaa".

Morawieckin mukaan tällainen kehitys uhkaa unionin tulevaisuutta ja se pitäisi pysäyttää.

EU:ssa valta on kuitenkin jaettu. Esimerkiksi Eurooppa-neuvosto määrittelee unionin yleiset poliittiset painopisteet. Eurooppa-neuvostoon kuuluvat EU-maiden johtajat eli pääministerit tai presidentit.

Komissio laatii muun muassa lakiesityksiä, mutta päätökset lainsäädännöstä kuuluvat vaaleilla valitulle EU-parlamentille ja neuvostolle, joka puolestaan koostuu jäsenmaiden ministereistä.