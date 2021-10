Erkki Tuomioja muistaa Colin Powellin ”upseerina ja herrasmiehenä” – ele suuressa kokouksessa jäi mieleen

Sdp:n kansanedustaja ja Suomen entinen ulkoministeri Erkki Tuomioja muistaa Colin Powellin miellyttävänä ihmisenä.

Sosiaalidemokraattien pitkäaikainen kansanedustaja Erkki Tuomioja tapasi maanantaiaamuna kuollutta Colin Powellia, kun molemmat toimivat ulkoministereinä 2000-luvun alkupuolella.

– Hän oli upseeri ja herrasmies. Hän oli äärimmäisen miellyttävä ja sympaattinen ihminen ja hänen kanssaan oli helppo keskustella. Jos kritisoin joitain Yhdysvaltojen politiikasta, hän ei pannut pahakseen, Tuomioja muistelee.

Tuomiojan mieleen on jäänyt suuri kansainvälinen kokous, johon osallistui kymmenittäin ulkoministereitä.

– Toisin kuin yleensä suurvaltioiden ulkoministerit, hän todella istui siellä kuuntelemassa pienempienkin maiden puheenvuoroja.

Colin Powellin käytös ulkoministerikokouksessa jäi Erkki Tuomiojan mieleen. Kuva vuodelta 2004, jolloin Tuomioja oli vierailulla Yhdysvalloissa.

Powell oli republikaanisen puolueen jäsen viime tammikuuhun asti ja hän oli ministerinä republikaanihallituksessa. Presidenttinä oli tuolloin George W. Bush.

– Vaikka hän oli Bushin hallituksessa, hän oli sen liberaalein ja edistyksellisin edustaja.

Powell on jäänyt monen mieliin siitä, että hän esitti vääriä todisteita Irakin väitetyistä joukkotuhoaseista YK:lle ennen sotatoimien aloittamista Irakissa. Tuomiojan mukaan Powell tuli johdetuksi harhaan.

– Hänet muistetaan siitä, että hän esitti vääriä todisteita YK:lle turvallisuusneuvostossa, mutta se on asia, jota hän on muistelmissaankin käsitellyt ja hän on sitä pahoitellut ja katunut.

– Se oli varmasti hänelle itselleen surullisin jakso hänen muuten loisteliaassa urassaan.

Powell on myöhemmin sanonut, että Bush oli päättänyt jo Irakin sodan aloittamisesta ennen hänen puhettaan turvallisuusneuvostolle, vaikka Powell oli kehottanut välttämään sotaa. Tuomiojan mukaan Powellin pitkä sotilasura saattoi näkyä juuri siinä, miten hän suhtautui sotaan.

– Hän oli hyvin varovainen sotilaallisen voiman käytöstä, koska hän näki ja ymmärsi kaikki siihen liittyvät vaarat ja ongelmat. Joskus voi olla, että henkilöillä, joilla ei ole mitään omaa kokemusta sodasta, he voivat olla paljon haukkamaisempia.