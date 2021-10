Ruotsissa kolme saanut vammoja vakavassa väkivaltarikoksessa – uhreista kaksi lapsia

Aftonbladetin tietojen mukaan epäilty tekijä käytti sorkkarautaa rikoksessa, jossa uhreina oli kaksi lasta ja aikuinen.

Lycksele

Ruotsissa kolme ihmistä on saanut vammoja vakavassa väkivaltarikoksessa, kertovat Aftonbladet ja useat muut mediat. Alustavien tietojen mukaan kaksi uhreista on lapsia, ja toinen heistä on saanut hengenvaaralliset vammat.

Poliisi on pidättänyt yhden henkilön epäiltynä Västerbottenin Lyckselessä tapahtuneesta rikoksesta. Poliisi on toistaiseksi vaitonainen tapauksen yksityiskohdista.

TV4:n tietojen mukaan epäilty käytti myös kirvestä.

Tapahtumapaikan naapurustossa asuva henkilö kertoi medialle, että paikalla on paljon poliiseja.