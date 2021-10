Vladimir Zhirinovski kehuu ottaneensa jo kuusi koronarokotetta – yllyttää uusimaan piikin ”aina kahden kuukauden kuluttua”

Venäjän duumassa laskettiin rokotetut ja rokottamattomat.

Pietari, Venäjä

Värikkäistä ja provosoivista mielipiteistään tunnettu kansanedustaja Vladimir Zhirinovski ei kuulu koronarokotekielteisiin, vaan pikemminkin yltiömyönteisiin.

Tämä kävi ilmi vastikään, kun syyskuussa valittu Venäjän duuman uusi kokoonpano kokoontui ensimmäisiin istuntoihinsa.

Zhirinovski ylpeili ottaneensa itse jo kuusi kertaa rokotteen koronavirusta vastaan. Hän kehotti myös muita kansanedustajia suojautumaan ”tältä kauhealta taudilta”.

– Rokottautuminen, pikainen rokottautuminen. Pyydän uutta duuman puheenjohtajaa olemaan päästämättä saliin edustajia, joilla ei ole rokotetta, Zhirinovski vaati.

– Minä olen ottanut yhteensä jo seitsemän rokotetta: kuusi koronavirusta vastaan ja eilen otin vielä yhden tavallista influenssaa vastaan, sillä se tulee meille joka vuosi, Zhirinovski sanoi Life.ru-sivuston mukaan.

Zhirinovski antoi myös ymmärtää, että hän ei aio jättää koronarokotteiden ottamista vielä tähän.

– Uudelleenrokotus on aina kahden kuukauden kuluttua, hän jatkoi.

Se jäi tosin epäselväksi, aikooko Zhirinovski jatkaa tulevaisuudessakin yhtä tiuhaa tahtia vai viittasiko hän kuluneen vuoden aikana ylläpitämäänsä rokotustahtiin. Joka tapauksessa hän kehotti muita kansanedustajia seuraamaan omaa tähänastista kahden kuukauden uusintatahtiaan.

(Zhirinovski otti ensimmäisen venäläisen koronarokotteensa syyskuussa 2020 videokameroiden edessä, alla näkyy aiheesta RBK:n uutinen.)

Venäjän duumassa on yhteensä 450 kansanedustajaa.

Kun duuman uusi kokoonpano aloitti viime viikolla istuntonsa, poissa oli Zhirinovskin mukaan 23 edustajaa, jotka ovat parhaillaan koronaviruksen kourissa. 11 heistä oli todettu sairaiksi juuri kun heidän oli pitänyt tulla ensimmäiseen istuntoon.

Zhirinovskin mukaan viisi kansanedustajaa on tähän mennessä kuollut koronavirukseen maan aiemmasta duuman kokoonpanosta. Hän ilmoitti oman puolueensa vaativan, että koronavirusrokote säädetään Venäjällä kansalaisilta edellytettävien pakollisten rokotteiden joukkoon lain nojalla pian.

Uusi duuma valittiin syyskuun puolivälissä vaaleilla, joita pidetään kaikkien aikojen epärehellisimpinä nykyisen Venäjän historiassa. Kuvassa näkyvät ilman maskia Valentina Tereshkova, Vladimir Zhirinovski ja Aleksei Netshajev.

Venäjän duuman puhemiehenä jatkaa tälläkin kaudella Vjatsheslav Volodin. Toimittaja Dmitri Kiseljov kyseli vastikään Volodinilta tv-haastattelussa, onko tämä ottanut rokotetta.

– Minä, kyllä olen. Kaiken lisäksi jo neljä kertaa, Volodin sanoi uutistoimisto Ria Novostin mukaan.

Volodinin mukaan uudessa duumassa yhteensä 37 kansanedustajaa on ilman koronarokotetta. Rokottamattomia on jokaisessa puolueessa.

Yhtenäinen Venäjä -puolueella on uudessa parlamentissa yhteensä 324 kansanedustajaa, joista Volodinin mukaan rokottamattomia on noin viisi prosenttia. Kommunisteilla on 57 kansanedustajaa, joista rokottamattomia on 18 prosenttia.

Oikeudenmukainen Venäjä -puolueella on 27 kansanedustajaa, joista rokottamatta on 10 prosenttia. Zhirinovskin LDPR-puolueella on 21 edustajaa, joista rokottamatta on viisi prosenttia. Ensi kertaa parlamenttiin nousseella Uudet ihmiset -puolueella on 13 edustajaa, joista rokottamatta on Volodinin mukaan 30 prosenttia.

” On aika sanoa suoraan: valtiomme on hävinnyt tiedotuskampanjan.

Zhirinovskin ja Volodinin avautumiset omista rokotekerroistaan liittyvät todennäköisesti siihen, että Venäjän duumassa ollaan aidosti huolissaan venäläisten kielteisistä rokotenäkemyksistä.

Venäjän oma propaganda on pyrkinyt nostamaan Sputnik V -rokotteen haluttavuutta, mutta samaan aikaan Kremlin propagandassa on mustamaalattu länsimaisia rokotteita – ja seurauksena onkin ollut ihmisten kaikkinainen rokote-epäluuloisuus.

Duuman varapuhemies Pjotr Tolstoi sanoi vastikään suoraan, että hänen mielestään Venäjän johto on epäonnistunut rokotetiedottamisessaan rankasti.

– On aika sanoa suoraan: valtiomme on hävinnyt tiedotuskampanjan, jossa yritettiin selittää ihmisille rokotteen ottamisen tärkeyttä ja taistelua koronavirusta vastaan, Tolstoi sanoi sekä videoidulla lausunnollaan että Telegram-kanavallaan.

– Ihmisillä ei ole luottamusta rokotteeseen, se on fakta, hän jatkoi.

Venäjän viralliset koronavirustilastot ovat kääntyneet jyrkästi huonompaan suuntaan syksyn kuluessa. Tällä hetkellä maassa lasketaan kuolevan päivittäin hieman alle tai hieman yli tuhat henkilöä joka päivä koronavirukseen.

Venäjän viranomaisten ilmoittama laskennallinen kollektiivinen immuniteetti on tällä hetkellä 45 prosenttia. Luvussa ovat mukana rokotetut ja sairauden kautta vasta-aineita saaneet.

Mediazona-sivuston laskelmien mukaan Venäjällä on kuollut koko koronavirusepidemian aikana jo yli 700 000 ihmistä enemmän kuin ajanjaksona olisi pitänyt kuolla ennusteiden mukaan normaalitilanteessa. Kaikki nämä kuolemat eivät johdu suoraan koronaviruksesta, mutta voivat olla seurausta esimerkiksi sairaanhoidon yleisestä kuormittuneisuudesta.