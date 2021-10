Rokotepassia vastustavat mielenosoittajat vaativat turvapaikkaa Ruotsista – Italiassa ei todistuksetta asiaa töihin

Italiassa kiistaa on herättänyt erityisesti se, että perjantaista lähtien töihin ei pääse ilman todistetta rokotuksista.

Mielenosoituksia koronapassia vastaan on ollut viikonloppuna eri puolilla Italiaa. Kuva Roomasta Circo Massimon lähistöltä.

Noin 40 ihmistä osoitti mieltä Ruotsin Rooman-suurlähetystön edessä viikonloppuna. Mielenosoittajat vaativat poliittista turvapaikkaa Ruotsista. Asiasta kertoivat muun muassa ruotsalainen Aftonbladet ja italialainen Il Fatto Quotidiano.

Mielenosoittajien mukaan Italiassa heiltä on viety mahdollisuus työskennellä, minkä vuoksi he ovat maan sisäisiä pakolaisia ja siksi oikeutettuja turvapaikkaan.

– Pyydämme Ruotsilta turvapaikkaa, koska kieltämällä meiltä oikeuden työhön, hallituksemme kieltää meiltä kaiken, muun muassa oikeuden kotiin. Jos meillä ei ole kotia, meillä on kansainvälisen oikeuden mukaan oikeus turvapaikkaan, yksi mielenosoittaja sanoi italilaislehden mukaan.

Italiassa käytössä on koronapassi, jolla osoitetaan, että on rokotettu. Ilman passia ei pääse esimerkiksi tapahtumiin, ravintoloihin tai julkiseen liikenteeseen. Koronapassi on ollut käytössä Italiassa elokuusta asti.

Viime viikkoina erityistä kiistaa on aiheuttanut perjantaina voimaan astunut määräys, jonka mukaan ilman koronapassia ei pääse myöskään töihin. Töihin saapuvan pitää sakon uhalla osoittaa olevansa rokotettu. Töihin pääsee myös, mikäli esittää enintään 48 tuntia vanhan negatiivisen koronatestituloksen.

Il Fatto Quotidianon mukaan mielenosoitukseen osallistui kaksi italialaiseen Viiden tähden liikkeeseen aiemmin kuulunutta poliitikkoa, jotka eivät ole ottaneet rokotusta. Heidän tarkoituksena oli pysyä toistaiseksi toisen toimistossa.

Lehden mukaan he joutuivat poistumaan toimistosta perjantai-iltana, koska ilman koronapassia he eivät voineet poistua toimistosta hakemaan vettä tai ruokaa.

Jo ennen perjantaita eri puolilla Italiaa on järjestetty mielenosoituksia, joilla vastustetaan tiukkaa koronapassikäytäntöä. Mielenosoituksia on ollut muun muassa satamien lähistöllä Triestessä ja Genovassa.

Huolta on herättänyt muun muassa se, miten rokotetodistuspakko vaikuttaa maan vientiin. Triesten satamayhdistyksen mukaan 40 prosenttia sataman työntekijöistä on rokottamattomia.

Italiassa rokotekattavuus oli viime viikon lopulla noin 80 prosenttia.

Myös Roomassa järjestettiin perjantaina mielenosoituksia koronapassia ja rokotteita vastaan.