Amajacin nainen korvaa Kolumbus-patsaan Meksikossa

Uusi patsas muistuttaa siitä, kuinka ”alkuperäiskansoihin kuuluvia naisia vainottiin eniten” kolonialismin aikaan ja sen jälkeen.

Meksikon pääkaupungin Mexicon pormestari on vahvistanut, että kaupungin paraatipaikalla seisova Kristoffer Kolumbuksen patsas vaihtuu alkuperäiskansoihin kuuluvaa naista esittävään patsaaseen, BBC uutisoi.

Kolumbuksen patsas oli jo poistettu viime vuonna Paseo de la Reforman katukuvasta, kun alkuperäiskansojen oikeuksien puolesta protestoineet aktivistit uhkasivat repiä sen alas.

Pormestari Claudia Sheinbaumin mukaan patsaan korvaava teos on kopio Amajacin nuoresta naisesta. Kyseinen patsas löytyi tammikuussa Veracruzista. Patsaan uskotaan kuvastavan huasteekkeihin kuulunutta johtavaa naishenkilöä. Alkuperäinen patsas on esillä Mexicon antropologisessa museossa.

Kolumbuksen tilalle nouseva patsas on kolme kertaa korkeampi kuin paikalla aiemmin seisonut patsas. Amajacin nuori nainen valikoitui patsaaksi, sillä se muistuttaa siitä, kuinka ”alkuperäiskansoihin kuuluvia naisia vainottiin eniten” kolonialismin aikaan ja sen jälkeen.

Poliisi vartioi Kolumbuksen patsasta ennen 12. lokakuuta vietettävää Kolumbuksen ensimmäisen Amerikan-matkan vuosipäivää.

Genovassa, nykyisen Italian alueella, syntynyt Kolumbus purjehti vuonna 1492 Bahamasaarille etsiessään merireittiä Intiaan. Kolumbusta juhlittiin pitkään Amerikan ”löytäjänä,” vaikka Pohjois-Amerikassa ja Etelä-Amerikassa asui jo eri kansoja, viikingit olivat käyneet Pohjois-Amerikassa jo aiemmin eikä Kolumbus koskaan edes myöntänyt, ettei ollut saapunut Intiaan.

Kolumbuksen kunniaksi on pystytetty satoja patsaita ja nimetty kaupunkeja, osavaltioita ja jopa maita.

Vaikka Kolumbus ei koskaan käynyt Pohjois-Amerikassa, hänestä on eniten muistomerkkejä Abraham Lincolnin ja George Washingtonin jälkeen Washington Postin laskujen mukaan.

Nykyisin Kolumbus nähdään kuitenkin monesti sorron ja kolonialismin symbolina, sillä hänen matkojensa myötä alkoi kolonialismin aikakausi, jolloin alkuperäiskansoilta vallattiin väkivaltaisesti maat, heidät pakotettiin orjiksi ja suurin osa heistä kuoli muun muassa eurooppalaisten mukanaan tuomiin tauteihin.

Yhdysvalloissa on poistettu ainakin 40 Kolumbusta esittävää patsasta sitten vuoden 2018. Valtaosa patsaiden poistosta on tehty tänä ja viime vuonna. Kuitenkin yli 130 patsasta on jäljellä.