Uudessa-Seelannissa rokotettiin yli 2,5 prosenttia väestöstä päivässä koronavirusta vastaan

Rokotuksen voivat saada kaikki 12 vuotta täyttäneet.

Uudessa-Seelannissa on pyritty nostamaan rokotuskattavuutta erilaisin tempauksin.

Uudessa-Seelannissa rokotettiin lauantaina yli 2,5 prosenttia 12-vuotiaista ja sitä vanhemmista koronavirusta vastaan, The Guardian uutisoi. Uudessa-Seelannissa rokotettiin päivän aikana prosentuaalisesti enemmän kuin esimerkiksi Australiassa, Yhdysvalloissa, Britanniassa tai Kanadassa on päivän aikana rokotettu.

Pääministeri Jacinda Ardern oli asettanut tavoitteeksi, että päivässä annettaisiin 100 000 rokoteannosta. Lauantai-iltaan mennessä oli kuitenkin annettu 127 342 annosta Pfizerin ja Biontechin koronavirusrokotetta.

Terveysjohtaja Ashley Bloomfield ei peitellyt intoaan rokotetavoitteen ylittämisestä.

– Jo nyt siellä ja lisää tulee. Hoidetaan tämä homma. Mahtavat ponnistelut. Hyvä whanau (perhe).

Ardern kertoi kolmelta iltapäivällä paikallista aikaa tavoitteen saavuttamisesta ja kannusti uusiseelantilaisia pyrkimään 150 000 annettuun rokoteannokseen.

– Viiden miljoonan tiimi on ilmestynyt paikalle ennätyksellisen suurin joukoin suojelemaan whanauta ja rakkaimpiaan, Ardern sanoi.

– Superlauantai on ylittänyt odotuksemme ja varmistanut, että maana olemme paremmin suojattuja covid-19-tautia vastaan.

Lue lisää: Uusi-Seelanti määräsi rokote­pakon terveyden­huollon työn­tekijöille ja opettajille

”Superlauantaina” järjestettiin tapahtumia ympäri maan, kuten festivaaleja eri väestönosien, joiden keskuudessa rokotuskattavuus on ollut alhainen, houkuttelemiseksi. Terveysministeriön mukaan esimerkiksi tongalaisesta yhteisöstä noin viisi prosenttia menikin rokotettavaksi lauantaina. Lisäksi televisiossa esitettiin show, jossa vieraana oli useita julkkiksia.

Air New Zealand osallistui tempaukseen antamalla muutamien ottaa rokotus lentokoneen business-luokassa. Rokotteen ottaneet saivat syödä lennolla tarjottavia välipaloja sen jälkeen, kun olivat saaneet annoksensa.

Jotkut saivat myös ilmaisia aterioita Kentucky Fried Chicken -pikaruokaravintoloissa tai ilmaisia pizzoja.

Myöhemmin lauantaina annettujen annosten määräksi vahvistui 130 002. Näistä ensimmäisiä annoksia oli 39 025 ja toisia annoksia 90 977.

Superlauantain jälkeen uusiseelantilaisista oli täysin rokotettuja 65 prosenttia ja yhden annoksen oli saanut 85 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä.

Uusi-Seelanti pysyi pitkään lähes virusvapaana ja maan strategiana oli koronavirusepidemian tukahduttaminen. Elokuun puolivälissä maassa havaittiin kuitenkin tarttuvampaa deltamuunnosta eikä tartuntarypästä ole tiukoista rajoituksista huolimatta saatu hallintaan. Aucklandissa on ollut koronasulku päällä elokuun puolivälistä.

Lue lisää: Koronan mallimaana pidetty Uusi-Seelanti kääntää kelkkansa – nollalinja ei enää toimi

Nyt Uuden-Seelannin tavoitteena on saavuttaa 90 prosentin rokotekattavuus ja elää koronaviruksen kanssa, Reuters kertoo. Tiukimmista rajoituksista ei kuitenkaan olla luopumassa ennen rokotetavoitteen saavuttamista.

– Nitistäminen oli tärkeää, koska meillä ei ollut rokotteita. Nyt meillä on, joten alamme muuttaa tapaa, jolla teemme asioita. Meillä on enemmän vaihtoehtoja, ja on hyviä syitä olla optimistinen tulevaisuuden suhteen, mutta emme voi kiirehtiä, Ardern perusteli muutosta strategiassa.

Uudessa-Seelannissa todettiin lauantaina 41 koronavirustartuntaa, joista 40 Aucklandissa.