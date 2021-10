New Yorkissa tutkitaan legioonalais­taudin tartunta­ryppään alkuperää – yksi kuollut, kaksi sairaalassa

Legioonalaistauti on legionella-bakteerin aiheuttama tauti, joka leviää aerosolien kautta.

New Yorkissa Long Islandilla on todettu kymmenen tapausta legioonalaistautia, CBS News uutisoi. Tartuntojen lähde on mysteeri.

Tartunnan saaneet ovat olleet 35–96-vuotiaita. Toistaiseksi yksi ihminen on kuollut tautiin, kaksi oli lauantaina vielä sairaalassa ja seitsemän muuta oli joutunut sairaalaan, mutta päässyt kotiin.

Kaikki sairastuneet asuvat lähellä toisiaan.

Terveysviranomaiset pyrkivät selvittämään, mistä sairastuneet ovat saaneet tartunnan.

Legioonalaistauti on legionella-bakteerin aiheuttama tauti. Tartunnan saa, kun henkilö hengittää bakteereja sisältävää aerosolia. Tauti ei tartu ihmisestä toiseen.

Taudin oireita ovat muun muassa hengästyneisyys, kuiva yskä, kuume ja päänsärky.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan legionellojen aiheuttamat joukkosairastumiset on yhdistetty hotellien, sairaaloiden, risteilylaivojen ja yleisötapahtumien vesi- ja ilmastointijärjestelmiin.

Nassaun piirikunnan terveyskomissaari Lawrence Eisenstein sanoi, että juomavesi oli turvallista eikä yhtäkään tapausta ollut yhdistetty koulurakennuksiin.

– Meillä on kokonainen tiimi tarkastajia kävelemässä naapurustossa, talojen ympärillä, Eisenstein sanoi.