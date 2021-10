Main ContentPlaceholder

Näin meitä huijataan – it-guru listaa keinot, joilla torjuttaisiin Venäjän propagandaa ja rokote­valheita

Suomessakin on jo suuri joukko ihmisiä, joiden todellisuuskäsitys on täysin vääristynyt esimerkiksi Facebookin ja YouTuben valhesisältöjä suosivien algoritmien ansiosta. Tshekkiläinen Frantisek Vrabel analysoi maailmanlaajuista disinformaatiota tekoälyn avulla, ja nyt hänellä on hätähuuto koko ihmiskunnalle.

Tshekkiläinen it-yrittäjä Frantisek Vrabel on kehittänyt keinoja ennustaa yritysten riskejä analysoimalla maailman mediaa tekoälyn avulla. Samalla syntyi uusia tapoja havaita ja analysoida netissä levitettävää valetietoa.