Bill Clintonin odotetaan pääsevän sairaalasta sunnuntaina

Clinton joutui sairaalaan tiistaina tulehduksen vuoksi.

Washington/Helsinki

Yhdysvaltain entinen presidentti Bill Clinton joutuu viettämään vielä yhden yön sairaalassa, mutta hänen odotetaan pääsevän kotiin sunnuntaina. Asiasta kertoi hänen edustajansa Angel Urena Twitterissä lauantaina paikallista aikaa.

Clinton joutui sairaalaan tiistaina tulehduksen vuoksi. Asiasta aiemmin tällä viikolla kertoessaan Urena alleviivasi erikseen, ettei tulehdus liity koronavirukseen.

Uutiskanava CNN:n mukaan 75-vuotiaalla ex-presidentillä olisi ollut virtsatietulehdus, joka pääsi leviämään hänen verenkiertoonsa. New York Times -lehden mukaan presidentin avustaja on sanonut, että kyseessä on verenmyrkytys.

Kaliforniassa käymässä ollut Clinton oli hakeutunut sairaalaan tunnettuaan olonsa uupuneeksi. Häntä on hoidettu yksityisyyden ja turvallisuuden vuoksi sairaalan teho-osastolla.

Urenan mukaan Clintonin terveydentila on kehittynyt jälleen parempaan suuntaan edellisen vuorokauden aikana. Yön aikana hänelle on määrä antaa edelleen suonensisäisiä antibiootteja.

Ex-presidentti on edustajansa mukaan hyvällä mielialalla ja on viettänyt aikaansa sairaalassa perheensä parissa, ollen yhteydessä ystäviinsä ja katsoen yliopistotason amerikkalaista jalkapalloa.

Urena kertoo Clintonin olevan kiitollinen saamastaan hoidosta sekä hänen itsensä ja perheensä saamista viesteistä. Ex-presidentti odottaa innokkaasti pääsevänsä pian kotiin.

Clinton toimi presidenttinä kaksi kautta vuodesta 1993 vuoteen 2001. Hänen puolisonsa Hillary Clinton oli demokraattien presidenttiehdokas vuoden 2016 vaaleissa.

CNN kertoo maan ulkoministerinäkin aiemmin toimineen Hillary Clintonin ja Clintonien tyttären Chelsea Clintonin vierailleen sairaalassa lauantaina.

Lauantaina Bill Clintonille ovat soittaneet muun muassa Yhdysvaltain varapresidentti Kamala Harris, Clintonia presidenttinä seurannut George W. Bush ja Clintonin oma varapresidentti Al Gore. Asiasta kertoo CNN lähteisiinsä viitaten. Perjantaina Clintonille puolestaan soitti maan nykyinen presidentti Joe Biden.

Uutiskanavan lähteen mukaan Clinton on käynyt toipuessaan kävelyillä ympäri sairaalaa. Lähteen mukaan sairaalan henkilökunta on joutunut pyytämään ex-presidenttiä hidastamaan tahtiaan.

Clintonilla on ollut terveysongelmia aiemminkin. Presidenttikautensa jälkeen hän joutui esimerkiksi vuonna 2004 sydämen ohitusleikkaukseen ja alkoi sen jälkeen noudattaa vegaanista ruokavaliota.