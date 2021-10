Norjan hyökkäyksessä kuolleet asuivat kaikki samalla kadulla – tämä heistä tiedetään

Poliisi julkaisi Kongsbergin hyökkäyksessä kuolleiden nimet. He olivat kaikki pidettyjä ja tunnettuja hahmoja kaupungin taideyhteisössä.

Kongsbergissä keskiviikkona tapahtuneessa hyökkäyksessä kuoli neljä naista ja yksi mies, NRK uutisoi. Epäilty tekijä, 37-vuotias paikkakunnalla asuva mies, on vangittuna.

Poliisin mukaan uhrit valikoituivat sattumalta eikä epäilty vaikuta tunteneen ketään heistä ennalta. Kaikki uhrit asuivat Hyttegatalla. Samalla kadulla epäilty hyökkääjä pidätettiin, Aftenposten kertoo.

Poliisi julkaisi lauantaina uhrien nimet.

Hanne Merethe Englund, 56, teki keramiikkaa ja pyöritti galleriaa.

NRK:n mukaan Englund oli Kongsbergissä arvostettu ja tunnettu hahmo, sillä hän valmisti erityisen kulhon kaupungin jazzfestivaaleille. Naapuri Thomas Nilsen kuvaili Englundia päivänsäteeksi.

– Oli mahdotonta, että päiväsi olisi ollut huono, jos tapasit hänet. Hän oli kokoava voima kadulla, minä kutsuin häntä perhoseksi.

Lue lisää: Supo: Norjan ja Britannian veritekojen riskiä ei voi sulkea pois Suomessakaan

VG:lle naapurit kertoivat, että Englund tunsi kaikki ja hän piti vuosittain kesäjuhlat.

– Silloin grillattiin ja juhlittiin. Hän oli ulospäinsuuntautunut ja sai helposti kontaktin ihmisiin. Kesällä meitä oli 15 osallistujaa juhlissa, naapuri muisteli.

Englundia jäi kaipaamaan ystävien ja sukulaisten lisäksi aikuinen tytär.

Norjan pääministeri Jonas Gahr Store laski kukkia Kongsbergin hyökkäyksessä kuolleiden muistolle.

75-vuotias Liv Berit Borge oli myös aktiivinen taideyhteisössä. Hän toimi paikallisen voittoa tavoittelemattoman taiteilijajärjestön hallituksessa. Hän oli myös ollut kauan Punaisen ristin vapaaehtoisena.

Myös hänen miehensä Gunnar Erling Sauve, 75, kuoli hyökkäyksessä. Sauvella oli pitkä ura tuomarina maaoikeudessa. Sauve oli myös työskennellyt pitkään ympäristöministeriössä.

Pariskunta oli tavannut toisensa vasta vanhalla iällä. Borgen lapsuudenystävän mukaan Sauve oli Borgen suuri rakkaus.

– Molemmat matkustivat mielellään. On hieman outoa ajatella kaikkia niitä paikkoja, joissa he ovat olleet ja kaikki on mennyt hyvin, ja sitten he kuolevat kotona. Häntä tullaan kovasti kaipaamaan ystäväporukassamme, Borgen ystävä suri.

Naapureiden mukaan Borge ja Sauve istuivat usein verannalla tai talonsa edessä Hyttegatalla ja juttelivat ohi kulkevien ihmisten kanssa.

Borgella oli kaksi poikaa, Sauvella kaksi tytärtä.

Kongsbergissä tunnettu taiteilija Gun Marith Madsen, 78, oli pitänyt taidenäyttelyjä kotikaupunkinsa kirkossa ja Østre Akerin kirkossa Oslossa.

– Hyttegata on taiteilijakatu ja Gun Marithilla ja Hannella oli paljon vaikutusta siihen, molemmat uhrit tuntenut Randi Espås Jensen sanoi.

Madsen tunnettiin taiteilijanimellä Gun Mads. Madsen kuvaili itseään itseoppineeksi, mutta hänen teoksensa myytiin usein nopeasti, kun ne tulivat myyntiin.

– Gun ei ollut sellainen, jota saattoi pompotella. Hänellä oli vahvat mielipiteet. Hän oli värikäs ihminen ja hänellä oli mielipiteitä monista asioista. Hän oli ana sanavalmis ja samalla hänellä oli hyvä huumorintaju, Nilsen kuvaili Madsenia.

Kongsbergin uhreja on muistettu kynttilöin ja kukin.

Saksassa, Hannoverissa syntynyt Andrea Meyer, 52, oli asunut Hyttegatalla vasta puolitoista kuukautta. Nilsen oli freelancerina työskennelleen Meyerin lähinaapuri ja oli ehtinyt jo tutustua naiseen.

– Hän otti vastaan pikkutöitä ja etsi niitä aina lisää. Sellainen hän oli. Hän oli aina kohtelias, lämmin ja kuunteli, Nilsen kuvailee.

Norjan poliisin mukaan Kongsbergin iskusta epäillyn sairaus voi olla merkittävin syy hyökkäykseen. Viranomaiset selvittävät kuitenkin edelleen muitakin hypoteeseja.

37-vuotiasta epäiltyä on kuulusteltu, mutta hänet on siirretty suljettuun terveyslaitokseen, sillä hänen terveytensä on heikentynyt.