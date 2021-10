Yhdysvalloissa heitettiin pois yli 15,1 miljoonaa koronarokotetta

Pelkästään puolen vuoden aikana Yhdysvalloissa on heitetty yli 15 miljoonaa rokotetta pois. Samalla esimerkiksi Afrikassa on pula rokotteista.

Yhdysvalloissa on annettu yli 400 miljoonaa annosta koronarokotteita. Yli 15 miljoonaa on heitetty pois eri syistä.

Yhdysvallat heitti pois ainakin 15,1 miljoonaa annosta koronarokotteita maaliskuun ja syyskuun välillä, analyysi Yhdysvaltojen tautikeskuksen CDC:n datasta paljastaa, NBC News uutisoi. Luku on paljon suurempi kuin aiemmin on arvioitu ja NBC Newsin mukaan todellinen luku on todennäköisesti vieläkin suurempi.

Pelkästään neljä apteekkiketjua raportoi heittäneensä pois yli miljoona annosta kukin.

Koska tiedot perustuvat apteekkien, osavaltioiden ja muiden rokotteita tarjoavien tahojen omiin ilmoituksiin, kyse ei ole kattavasta selvityksestä. Esimerkiksi kaikki osavaltiot ja liittovaltion rokotteita tarjoavat toimijat eivät ole ilmiottaneet omia lukujaan.

Rokotteita on heitetty pois useista eri syistä kuten, että injektiopullot ovat olleet rikkinäisiä, rokotteen laimentamisessa on tapahtunut virhe, rokotteen säilyttämiseen tarkoitettu pakastin on lakannut toimimasta tai pullosta on saanut enemmän annoksia kuin paikalla on ollut rokotettavia ihmisiä. Lisäksi hukkailmoitus voi tulla myös siitä, jos pullosta saa vähemmän annoksia kuin mitä siitä pitäisi saada.

Koronavirusrokotteiden epätasainen jakaantuminen on poikinut runsaasti arvostelua muun muassa Maailman terveysjärjestön ja kansalaisjärjestöjen taholta. Yhdysvalloissa, kuten monissa muissa maissa pohjoisella pallonpuoliskolla, jaetaan jo kolmansia annoksia.

Samaan aikaan esimerkiksi Afrikassa useissa maissa edes riskiryhmäläiset eivät ole saaneet ensimmäistä annostakaan.

– On todella traagista, että meillä on tilanne, jossa rokotteita menee hukkaan samalla, kun monissa Afrikan maissa ei ole rokotettu edes viittä prosenttia väestöstä, kansainvälisen terveyslainsäädännön professori Sharifah Sekalala kommentoi.

– Suuri osa globaalista etelästä on rokottamatta. Afrikan maanosa on edelleen alle 10 prosentin rokotuskattavuudessa ja kyse on suuresta epätasa-arvosta ja se on erittäin ongelmallista.

Syyskuussa maailman terveysjärjestö WHO totesi, että Afrikan maanosan väestöstä vain 17 prosenttia saadaan rokotettua vuoden loppuun mennessä. Maailman terveysjärjestön johtaja Matshidiso Moeti sanoi, että rokotteiden lähetysten viivästyminen uhkaa muuttaa Afrikan rokotteille vastustuskykyisten varianttien lisääntymisalueeksi.

WHO:n tavoitteena oli, että kaikki maat olisivat rokottaneet 10 prosenttia väestöstään koronavirusta vastaan syyskuun loppuun mennessä. Yli 50 maata jäi tästä tavoitteesta. Suurin osa näistä maista on Afrikassa.