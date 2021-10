Liki satatuhatta korealaista houkuteltiin Japanista Pohjois-Korean sosialistiseen utopiaan – nyt viisi heistä hakee oikeutta tuomioistuimessa

Japani tuki Pohjois-Korean kampanjaa, jonka uhrit päätyivät paratiisin sijaan kommunistiseen diktatuuriin.

Japanissa alettiin käydä torstaina oikeutta korealaisten historiallisesta kotiutusoperaatiosta, jossa yli 93 000 etnistä korealaista muutti Japanista Pohjois-Koreaan paremman elämän perässä. Heistä viisi 2000-luvulla Pohjois-Koreasta pois loikannutta syyttää nyt maan hallintoa lupausten pettämisestä ja ihmisoikeusloukkauksista.

Tuomioistuin on kutsunut Pohjois-Korean itsevaltaisen johtajan Kim Jong-unin vastaamaan syytöksiin. Häntä ei tulla näkemään oikeussalissa, mutta oikeudenkäynti nostaa pinnalle hänen isoisänsä Kim Il-sungin aikaisen operaation, jonka taustalla olevista syistä ei ole edelleenkään täyttä varmuutta.

Yksi viidestä oikeutta hakevasta, Eiko Kawasaki, on jakanut tarinansa ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchille. Hän muutti Japanista Pohjois-Koreaan vuonna 1960 vain 17-vuotiaana paremman tulevaisuuden perässä. Loikattuaan maasta vuonna 2003 hän hakee nyt oikeutta, koska joutui elämään 42 vuotta kommunistihallinnon sorron alla.

Kawasaki oli yksi Zainichi-nimellä kutsutuista korealaisvähemmistön edustajista, joille luvattiin pääsy sosialistiseen paratiisiin, mutta he päätyivätkin – ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin ilmaisua käyttäen – maanpäälliseen helvettiin.

Eiko Kawasaki puhui tiedotustilaisuudessa 14. lokakuuta.

Japaniin syntyi korealaisvähemmistö vuosina 1910–1945, kun Japani miehitti Korean ja teki siitä siirtomaansa. Tuolloin Japaniin muutti tai tuotiin pakkotyöhön yli kaksi miljoonaa korealaista.

Miehitys päättyi, kun Japani oli antautunut liittoutuneille elokuussa 1945. Suurin osa korealaisista palasi, mutta sadattuhannet jäivät. Sittemmin Korea jaettiin pohjoiseen ja etelään.

Sodan jälkeen Japaniin jääneiden korealaisten siirtomaa-ajan aikaiset kansalaisuudet lakkautettiin, ja heistä tuli käytännössä ei minkään maan kansalaisia. Esimerkiksi vertaisarvioidussa Diaspora without Homeland: Being Korean in Japan - kirjassa kuvataan, miten köyhyys, työttömyys ja huoli lasten tulevaisuudesta korealaisvähemmistössä loi otollista maaperää kotiutusohjelmaksi kutsutulle operaatiolle. Pohjois-Korean syyksi aloittaa ohjelma vuonna 1959 on esitetty muun muassa halvan työvoiman tarvetta Korean sodan jälkeen.

Propagandalla mieliin iskostettu vaihtoehto paremmasta elämästä oli monelle syrjityn vähemmistön edustajalle houkutteleva vaihtoehto.

Pohjois-Korean julkaisemassa valokuvassa Kim Jong-Un tarkastaa rakennustyömaata Jagangin provinssissa sijaitsevalla voimalaitoksella.

Kawasakin perhe nielaisi syötin paratiisista ja alkoi suunnitella lähtöä luvattuun onnelaan. Innokkaasti lähtöön suhtautuva Kawasaki sai vanhemmiltaan luvan lähteä yksin edeltä, olihan tulijoille luvattu kaikki tarpeellinen valtion puolesta, hän kertoi South China Morning Postin haastattelussa.

Tutkimusten ja aikalaiskertomusten mukaan Pohjois-Korea lupasi tulijoille esimerkiksi töitä, ilmaista koulutusta, asunnon ja hyvän elämän. Todellisuus pohjoisessa ei ollut maasta tihkuneen tiedustelutiedon ja myöhemmin maasta pois päässeiden muuttajien kertomusten mukaan sitä mitä luvattiin. Tulokkaat joutuivat tiukan valvonnan alle, valtio määräsi, mitä syödä, mitä saa sanoa ja missä tehdään töitä. Yhteydenpito Japaniin onnistui vain tiukan sensuurin alla.

Perillä koulun asuntolassa Kawasaki sai ruoaksi pelkkää perunaa ja maissia, sängyssä oli luteita. Kawasakin onnistui viestiä vanhemmilleen, etteivät he seuraisi perässä. Noin 42 vuotta myöhemmin hänen onnistui ylittää Kiinan-vastainen raja jalan ja palata Japaniin. Hän hakee oikeutta, sillä osa elossa olevista "kotiutetuista" on edelleen Pohjois-Koreassa.

– Me haluamme kertoa maailmalle, että se mitä he sanoivat ja tekivät meille, oli väärin, hän perusteli South China Morning Postille.