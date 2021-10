Navalnyin veljesten valituksesta alkanut Yves Rocher -tutkinta keskeytettiin Ranskassa

Navalnyin veljesten syytettiin yliveloittaneen Yves Rocherin venäläistä tytäryhtiötä.

Rennes

Ranskassa tuomari on lopettanut venäläisen oppositiohahmo Aleksei Navalnyin valituksen vuoksi aloitetun tutkinnan "perättömistä syytöksistä" kosmetiikkayhtiö Yves Rocherin vastaan, kertoivat syyttäjät perjantaina. Taustalla on tapaus vuodelta 2014, kun Navalnyi ja hänen veljensä Oleg tuomittiin heidän Yves Rocherille tekemäänsä työhön liittyen.

Korruptiota vastaan kampanjoiva ja presidentti Vladimir Putinia äänekkäästi arvosteleva Aleksei Navalnyi sai tuolloin 3,5 vuoden ehdollisen tuomion kavalluksesta, ja veli sai samanmittaisen tuomion ehdottomana.

Navalnyin veljesten syytettiin yliveloittaneen Yves Rocherin venäläistä tytäryhtiötä. Oikeudenkäynnissä Yves Rocher sanoi löytäneensä useita merkkejä siitä, että huijauksia on todennäköisesti tapahtunut.

Veljekset tekivät valituksen perättömistä syytöksistä, ja tutkinta aloitettiin helmikuussa 2019. Nyt tutkinta on lopetettu.

Navalnyin veljesten asianajajat kertoivat perjantaina lausunnossaan, että valituksen tekeminen on harkinnassa.

Aleksei Navalnyi vangittiin helmikuussa, kun hän palasi Venäjälle Saksasta saatuaan siellä hoitoa myrkytysiskun jälkeen. Navalnyi on syyttänyt myrkytysyrityksestä Venäjän hallintoa. Hänen oppositioliikkeensä on kielletty Venäjällä, ja osa hänen liittolaisistaan on kertonut lähteneensä Venäjältä viranomaisten painostuksen vuoksi.