Venäjän korkein oikeus ei ota käsittelyyn Juri Dmitrijevin valitusta – Sandarmohin hautojen löytäjän 13 vuoden tuomio jää voimaan

Venäjän federaation korkein oikeus ei ole perustellut kieltäytymistään millään tavoin julkisuuteen. Tuomarin päätöksestä löytyy yhden ainoan lauseen mittainen ilmoitus oikeuden nettisivuilta.

Pietari, Venäjä

Venäjän korkein oikeus on päättänyt olla käsittelemättä valitusta Juri Dmitrijevin, 65, seksuaalirikostuomiosta, jonka nojalla hänelle määrättiin 13 vuoden vankeusrangaistus.

Kieltäytyminen käy ilmi korkeimman oikeuden virallisilta nettisivuilta, jonne ilmoitus on tullut kaikessa lyhykäisyydessään 12. lokakuuta eli viimeisenä mahdollisena päätöspäivänä.

– Asian (valituksen, esityksen) siirtämisestä kassaatiotuomioistuimen käsittelyyn on kieltäydytty, lukee tuomari Sergei Abramovin päätöksessä.

Päätöstä ei ole perusteltu mitenkään tai siitä ei löydy ainakaan toistaiseksi mitään julkista dokumenttia. Kassaatiotuomioistuin tarkoittaa valitustuomioistuinta eli tässä tapauksessa Venäjän korkeinta oikeutta itseään.

Sandarmohin joukkohautojen keskeinen löytäjä ja Memorial-järjestön Karjalan-osaston johtaja Dmitrijev vangittiin ensi kerran joulukuussa 2016.

Häntä ryhdyttiin syyttämään muun muassa lapsen hyväksikäyttöä sisältävän materiaalin tekemisestä. Hänen tietokoneeltaan löydettiin anonyymin ilmiannon perusteella kansio, jossa oli kuvia hänen kasvattityttärestään ilman vaatteita.

Vangitsemista seurannut oikeusprosessi on ollut pitkä ja monipolvinen. Ensin Dmitrijev vapautettiin seksuaalirikossyytteistä kokonaan, sitten hänelle annettiin 3,5 vuoden tuomio ja lopulta tuomio muutettiin yhtäkkiä pikavauhdilla 13 vuoden tuomioksi.

Matkan varrella juttu on myös jaettu kahteen osaan, ja toista osaa siitä käsitellään yhä Petroskoin kaupunginoikeudessa.

Juri Dmitrijev kuvattuna Petroskoissa keväällä 2018, jolloin hänet ehdittiin jo kertaalleen vapauttaa seksuaalirikossyytteistä.

13 vuoden tuomio Dmitrijeville annettiin väitetyistä ”muunlaisista seksuaalisista teoista”, jotka liittyivät siihen, että hän oli kokeillut virtsankarkailusta kärsineen kasvattityttärensä pöksyjen kuivuutta.

Petroskoilaiset sosiaalialan asiantuntijat kertoivat omasta puolestaan oikeudessa, että ohje kuvata kasvattilasta alastomana on Venäjällä ollut aivan yleinen käytäntö. Kuvaamiseen on kehotettu silloin, kun kasvattajaa on neuvottu tarkkailemaan ja dokumentoimaan vaikeista terveysongelmista kärsivän lapsen kehitystä.

Dmitrijevin puolustus oli vedonnut valituksissaan muun muassa useisiin oikeudenkäsittelyprosessin kulkuun liittyviin virheisiin.

Esimerkiksi siinä vaiheessa kun 3,5 vuoden tuomio muutettiin yhtäkkiä 13 vuoden tuomioksi, Dmitrijev ei saanut käyttää omaa asianajajaansa Viktor Anufrijevia, joka oli tuolloin koronakaranteenissa. Oikeuden taholta hänelle määrättiin asiaa täysin tuntematon asianajaja, ja Dmitrijev itse sai olla läsnä istunnossa vain heikkolaatuisen videoyhteyden kautta Petroskoin tutkintavankilasta numero 1.

Dmitrijevin oikeusprosessia pidetään yleisesti puolueellisena. Huomiota on herättänyt esimerkiksi se, että vaikka oikeuden istunnot on käyty suljetuin ovin ja materiaalit on julistettu salaisiksi, Venäjän valtiolliset tv-kanavat ovat useaan kertaan esitelleet katsojille ”irstaiksi” kuvailemiaan valokuvia Dmitrijevin alaikäisestä kasvattityttärestä.

Tällä hetkellä näyttää siltä, että Dmitrijevin ainoa toivo on joko presidentti Vladimir Putinin päätäntävallassa oleva mahdollinen armahdus tai Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) päätös, jolla Venäjä voidaan määrätä korvauksiin epäoikeudenmukaisesta oikeusprosessista.

Dmitrijev on valittanut EIT:hen maaliskuussa. Ihmisoikeustuomioistuin ei voi kuitenkaan kumota Venäjän oman oikeuden varsinaista päätöstä.

Sandarmohissa on paljon suomalaissukuisten uhrien sukulaisten tuomia spontaaneja muistotauluja, mutta Suomen valtiolta ei ole virallista muistomerkkiä.

Dmitrijevin lähipiiri pelkää nyt, että 13 vuoden tuomiosta tulee itseoppineelle historioitsijalle käytännössä kuolemantuomio.

Dmitrijevin puolustajat uskovat, että koko prosessin taustalla on Venäjän turvallisuusviranomaisten halu pelotella Josif Stalinin rikosten tutkijoita ja silotella hänen hirmutekojaan.

Toinen todennäköinen motiivi lienee halu mustamaalata Memorial-järjestöä antamalla yhdelle sen keskeiselle historiantutkijalle pedofiilileima. Järjestö on julistettu Venäjällä jo ulkovaltojen agentiksi.

Kuluneella viikolla Memorial on ollut useilla eri tavoilla Venäjän viranomaisten hampaissa. Torstai-iltana naamiomiehet keskeyttivät Moskovassa Stalinin hirmuteoista kertovan elokuvan näyttämisen Memorialin tiloissa, ja poliisit ryhtyivät yllättäen kuulustelemaan elokuvan katsojia naamiomiesten metsästämisen sijaan.

On myös mahdollista, että Petroskoin kaupunginoikeudessa Dmitrijevin rangaistusta kasvatetaan vielä nykyistäkin pidemmäksi.

Petroskoin kaupunginoikeus käsittelee yhä edelleen erillisessä jutussaan Dmitrijevin ottamia terveysseurantavalokuvia ja niiden väitettyä lapsipornografista olemusta. Seuraavan käsittelypäivän on määrä olla lokakuun lopulla, kertoo Stolitsa na Onego -sivusto.

Venäjän Karjalan Sandarmohiin on haudattu tuhansia Josif Stalinin vainojen uhreja vuosilta 1937–38. Heidän joukossaan on arviolta noin 900 suomalaista kommunistia, jotka joutuivat epäsuosioon ja teloitetuiksi ”kansavihollisina” Stalinin aikana.

Parhaillaan Suomessa keskustellaan siitä, kuinka virallisen Suomen tulisi muistaa Sandarmohin uhreja. Ohjaaja Kanerva Cederströmin kuvaaman uuden Sandarmohin suru -elokuvan kutsuvierasesitys järjestetään puolestaan marraskuun puolivälissä.