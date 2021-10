”Hän oli aika outo kaveri Yhdysvaltain presidentiksi” – uusi dokumenttisarja kertoo edelleen kiistellyn Ronald Reaganin tarinan

Presidentti Ronald Reagan on Yhdysvaltain historian ristiriitaisimpia hahmoja. Nyt Ylellä esitettävä dokumenttisarja käy läpi Reaganin vaiheet näyttelijästä presidentiksi.

– Hän oli aika outo kaveri Yhdysvaltain presidentiksi, sanoo jopa Ronald Reaganin (1911–2004) poika Ron dokumentissa Ronald Reaganin Amerikka (2020).

Viisiosaisen sarjan alkuperäinen nimi on The Reagans, Reaganit. Se on osuvampi, sillä toinen päähahmo on Reaganin vaikutusvaltainen puoliso Nancy.

Nancy ja Ronald Reagan virkaanastujaisgaalassa tammikuussa 1985.

Ronald Reaganista on kaksi myyttiä. Toisen mukaan hän oli typerä Hollywood-tähti, josta sattumalta tuli presidentti. Tämä vasemmiston suosima myytti oli voimissaan, kun Reagan valittiin.

Toisen mukaan Reagan osoittautui suoraselkäiseksi sankariksi, jonka johdolla Neuvostoliitto kukistettiin. Tämä oikeiston myytti oli voimissaan presidentin jättäessä Valkoisen talon.

Kuten myytit yleensä, kumpikaan tuskin pitää täysin paikkansa.

Reagan oli Hollywood-näyttelijä, jonka ongelma oli että John Wayne oli parempi John Wayne kuin Ronald Reagan ja Jimmy Stewart oli parempi Jimmy Stewart kuin Ronald Reagan.

Ronald Reagan nousi julkisuuteen näyttelijänä.

Hänestä tuli näyttelijöiden ammattiliiton johtaja ja sitä kautta hän liukui politiikkaan. Reaganin ensimmäisen vaimon Jane Wymanin kyllästyminen politikointiin johti avioeroon. Reagan löysi Nancyn, joka tuki kaikessa miehensä uraa.

Reagan ei ollut tyhmä mies. Toimiessaan Kalifornian kuvernöörinä hän yllätti poliittiset vastustajansa älyllään ja charmillaan.

Reagan oli kasvanut demokraattikodissa, mutta hänestä tuli republikaani ja puolueen oikeistosiiven presidenttiehdokkaan Barry Goldwaterin tukija. Näistä kahdesta kulkee suora tie Donald Trumpiin.

Reagan oli kuitenkin paljon inhimillisempi ja vastuullisempikin kuin Trump. Kun presidentti Reaganille osoitettiin, kuinka hirveät ydinsodan seuraukset olisivat, hän alkoi liennyttää välejä neuvostojohtaja Mihail Gorbatshoviin.

Toisaalta Reaganin hallinto oli vastuussa verisistä sisällissodista Väli-Amerikassa. Niiden suoraa seurausta ovat Yhdysvalloissakin toimivat rikollisliigat.

Dokumenttisarjan ensimmäinen osa kertoo Reaganista ennen kuvernööriksi valintaa. Parasta siinä ovat Ron Reaganin lämpimän ironiset kommentit isästään.

– Olemme kaikki omien tarinoidemme sankareita. Hän vain oli siinä vähän muita parempi, Ron Reagan sanoo.

Pojan mukaan Reagan kehitteli omia tarinoitaan, kunnes niistä tuli totta. Hän saattoi luistaa totuudesta jopa kertoessaan perhetarinoita lapsuudestaan.

Reaganin oma käsitys oli, että ”pitääkseen olla hyvä presidentti pitää olla hyvä näyttelijä”.

Oliko hän kumpaakaan? Käsitykset siitä eroavat yhä rajusti.

Ronald Reaganin Amerikka ti 19.10. alkaen Teema & Fem -kanavalla klo 21.00.