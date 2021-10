BBC:n mukaan jotkut näyttivät nauttineen luonnon keskellä aterian ”ravintolaolosuhteissa”.

Ilmastonmuutokseen erikoistunut valokuvaaja on tehnyt erikoisen löydön metsästä Englannin järviseudulla, uutisoi BBC verkkosivuillaan.

Ashley Cooper kertoo löytäneensä katetun ruokapöydän ja kaksi tuolia vajaan 100 metrin päässä metsäpolusta. Hän ajatteli ensin, että kyseessä on jonkinlainen taideinstallaatio.

Lopulta Cooper tuli kuitenkin siihen tulokseen, että puoliksi syödyn ruuan ja kuohujuomalasit oli luultavasti jättänyt paikalle juhliva pariskunta, joka kuuluu ”Instagram-sukupolveen”.

– Se näyttää romanttiselta aterialta metsässä, mutta sitten he eivät voineet siivota jälkiään, Cooper sanoo.

– He ovat nähneet paljon vaivaa kantaakseen tavarat sinne, sillä lähimmälle tielle on puolisen mailia (800 metriä), mutta näyttää siltä, että he vain lopettivat ateriansa, nousivat ylös ja jättivät kaiken.

BBC:n mukaan lähimmistä hotelleista vakuutetaan, ettei niillä ole mitään tekemistä tapauksen kanssa.

Luoteis-Englannissa sijaitseva kaunis järvi- ja ylänköalue on ollut suosittu vierailukohde sen jälkeen, kun koronarajoitukset höllentyivät maassa.

Roskaaminen on ollut alueella iso ongelma. Esimerkiksi Cooper on nähnyt, että sinne on hylätty telttoja, makuupusseja ja ruuanlaittovälineitä viimeksi kuluneen puolentoista vuoden aikana.

– Näemme järvialueella hyvin erityyppisiä vierailijoita, jotka eivät kunnioita paikkaa millään tavalla. Näiltä ihmisiltä ei puutu rahaa, mutta heiltä puuttuu omatunto ja sosiaalinen vastuu.