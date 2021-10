Puolan parlamentti hyväksyi lain, jonka nojalla siirtolaiset voitaisiin käännyttää rajalla takaisin

Puolan parlamentti hyväksyi torstaina lakimuutoksen, jonka nojalla maahan saapuvat siirtolaiset voitaisiin pakottaa rajalla takaisin maahan, josta he tulivat.

Laki mahdollistaisi myös sen, että maahan laittomasti saapuneiden turvapaikkahakemukset voitaisiin jättää huomioimatta, jos hakija ei ole saapunut maasta, jossa hänen henkensä ja vapautensa on uhattuna.

Parlamentti myös näytti vihreää valoa hallinnon suunnitelmille rakentaa muuri, joka estäisi siirtolaisten saapumisen maahan Valko-Venäjältä. Muurin on arvioitu maksavan noin 353 miljoonaa euroa.

Aiemmin torstaina Puolan poliisi kertoi, että Puolan ja Valko-Venäjän väliseltä rajalta löydettiin jälleen kuollut siirtolainen. Poliisi kertoi Twitterissä, että kuolleen miehen löysi alueella partioinut helikopteri.

Paikallispoliisin tiedottajan mukaan kuolleena löydetty oli 24-vuotias syyrialainen. Tiedottaja kertoi paikallislehdelle, että mieheltä löytyneiden papereiden perusteella tämä oli aiemmin ollut Valko-Venäjällä.

Puola on aiemmin julistanut hätätilan rajalle. Kansalaisjärjestöt ovat kritisoineet Puolan päätöstä hätätilan julistamisesta sanoen, että se estää humanitaarisia järjestöjä auttamasta siirtolaisia.

Puolan, Liettuan ja Valko-Venäjän viranomaisten kertomien tietojen perusteella raja-alueilta on viime kuukausien aikana löydetty kuolleena nyt seitsemän siirtolaista.

Suuri määrä siirtolaisia on pyrkinyt viime kuukausina EU-maihin Valko-Venäjältä. EU:n mukaan Valko-Venäjän hallinto on tahallaan pyrkinyt luomaan painetta Liettuan, Latvian ja Puolan vastaisille rajoilleen usuttamalla ihmisiä pyrkimään kohti EU:ta. EU on tuominnut siirtolaisten käyttämisen painostuskeinona ja kutsunut Valko-Venäjän toimia hybridihyökkäykseksi.