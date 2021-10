Main ContentPlaceholder

Banksyn osittain silputtu teos myytiin noin 22 miljoonalla eurolla

Katutaitelija Banksyn osittain silputtu teos Love is in the Bin (Rakkaus on roskiksessa) myytiin torstaina huutokaupassa Lontoossa 18,6 miljoonalla punnalla eli noin 22 miljoonalla eurolla.

Etukäteen Sotheby's-huutokauppa arvioi hinnan nousevan 4–6 miljoonaan puntaan. Hinta on Banksyn teosten ennätys. Aiemmin korkein hänen teoksestaan maksettu hinta on ollut 16,75 miljoonaa puntaa (vajaat 20 miljoonaa euroa). Teos sai vuonna 2018 kansainvälistä julkisuutta, kun silppuamaton, tuolloin nimellä Girl with a Balloon (Tyttö ja ilmapallo) -teos myytiin 1,1 miljoonalla punnalla (noin 1,3 miljoonalla eurolla) Sotheby'sissä. Heti voittavan tarjouksen julkistamisen jälkeen teos alkoi dramaattisesti kulkea kehykseen piilotetun silppurin läpi ja jäi sitten puolitiehen osin silppuuntuneena. Huutokaupan voittaja päätti pitää teoksen silppuuntumisesta huolimatta. Yhdeksän ostajaehdokasta kilpaili teoksesta 10 minuutin ajan.