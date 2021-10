Viiden ihmisen surmasta epäillyn miehen henkilöllisyys kerrottiin Norjan mediassa.

Norjan poliisi ilmoitti, että keskiviikon, viisi henkeä vaatinutta joukkomurhaa tutkitaan terrori-iskuna.

Epäilty tekijä on saatu kiinni. Miehen uskotaan toimineen yksin. Poliisin mukaan epäilty on 37-vuotias Kongsbergissä asuva Tanskan kansalainen, joka on aiemmin kääntynyt islamiin. Miehen radikalisoitumisesta on oltu huolissaan jo ennen iskua.

Poliisi kertoi Reutersille torstaina, että epäilty on myöntänyt surmanneensa uhrit. Asianajajan mukaan epäilty on ollut yhteistyöhaluinen kuulusteluissa.

Lue lisää: Norjan poliisilta uutta tietoa kuolonuhreista – IS seuraa

Torstaina Norjan media kertoi, että epäilty on nimeltään Espen Andersen Bråthen. Hän on asunut suurimman osan elämäänsä Kongsbergissä. Hänen äitinsä on tanskalainen ja Bråthenilla on Tanskan kansalaisuus. Hän on kuitenkin syntynyt Norjassa eikä hänellä ole lähempiä yhteyksiä Tanskaan, kertoo VG.

VG:n jututtamien Bråthenin tuttavien mukaan miehellä on ollut isoja psyykkisiä ongelmia koko aikuisikänsä ajan. Hän ei ole ollut töissä ja asunut vuosia yksin asunnossaan Kongsbergissa.

Hänen ystäväpiirinsä on hyvin suppea.

Bråthenilla on taustalla kaksi aiempaa tuomiota käräjäoikeudesta

Viime vuoden heinäkuussa oikeus määräsi hänet kuuden kuukauden lähestymiskieltoon sen jälkeen, kun hän oli uhkaillut perhettään.

Saman vuoden toukokuussa Bråthen oli tunkeutunut vanhempiensa taloon ja uhannut tappaa isänsä. Poliisin raportissa todetaan muun muassa, että hän käveli ympäri taloa, vaikka vanhemmat pyysivät häntä poistumaan.

Bråthenin oli kerrottu uhkailleen ja ennen lähtöään hän jätti vanhempiensa sohvalle 4,5 mm Colt-revolverin. Tutkimuksen mukaan revolveri vaikutti toimivalta aseelta.

Vuonna 2012 Bråthen tuomittiin varkaudesta ja huumeiden käytöstä 60 päivän ehdolliseen vankeuteen kahden vuoden koeajalla.

Tuomion mukaan hän murtautui Norjan kaivosmuseoon eräänä toukokuun yönä 2012 rikkomalla ikkunan. Samana iltana hän osti kaksi grammaa hasista Kongsbergin keskustasta.

Kongsbergin käräjäoikeuden tuomiossa todetaan, että hänet oli myös aiemmin tuomittu vastaavista rikoksista, mutta niistä oli niin pitkä aika, etteivät ne vaikuttaneet uuteen tuomioon.

Lue lisää: 34 kauhun minuuttia – tämä Norjan jousi­ase­hyökkäyksestä tiedetään nyt

Kesällä naapuri oli nähnyt poliisien käyneen kahteen otteeseen Bråthenin kotona. Perheenjäsen kertoi tanskalaiselle Ekstra Bladetille, että perhe oli useaan otteeseen ollut yhteydessä poliisin ja muihin viranomaisiin Bråthenista.

Poliisin mukaan Bråthen oli kääntynyt islamiin ja poliisi oli huolissaan Bråthenin radikalisoitumisesta.

Bråthen julkaisi 2017 netissä videon, jossa kertoo olevansa muslimi ja sanansaattaja, jolla on varoitus.

– Hei, minä olen sanansaattaja ja minulla on teille varoitus. Oletteko varmoja, että haluatte sen? sanoo mies videolla.

Bråthenin lapsuusystävä pelästyi videosta ja ilmoitti siitä myös poliisille. Sähköpostissaan lapsuusystävä pelkäsi miehen ”voivan tehdä jotain hirvittävää”.

– Hän oli kuin tikittävä aikapommi, sanoo eräs tuttava VG:lle.