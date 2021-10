VG: Entinen naapuri hämmentyi jousiasemiehen puuhista – poliisi kävi epäillyn kotona kahdesti viime vuonna

Norjan Kongsbergissä tapahtuneista iskuista epäillyn miehen hämmentävä käytös sai VG:lle puhuneen entisen naapurin huolestumaan jo viime vuonna. Myös poliisi kävi epäillyn kotona kahdesti vuonna 2020.

Viisi ihmistä sai surmansa ja kaksi loukkaantui keskiviikkoiltana Norjan Kongsbergissä tapahtuneissa jousiasehyökkäyksissä.

Poliisi otti teosta epäiltynä kiinni 37-vuotiaan miehen, jonka uskotaan toimineen yksin. Hän on Tanskan kansalainen, mutta on asunut pitkään Kongsbergissä. Norjalaislehti VG kertoi aiemmin, että miehellä on aiempaa rikostaustaa.

Poliisi kertoi torstain tiedotustilaisuudessa saaneensa huolestuneita yhteydenottoja islamiin kääntyneen miehen radikalisoitumisesta jo ennen iskuja.

Myös entinen naapuri kertoo VG:lle miehen käytöksen huolettaneen häntä jo aiemmin.

– Hän miekkaili oksilla ja kepeillä. Näin hänet pihalla säännöllisesti kesällä, mutta myös läpi syksyn, jos ei ollut liian kylmä, Kongsbergistä jo sittemmin pois muuttanut naapuri kertoo lehdelle.

– Miekkailussa ei ollut eleganssia, vaan hän teki sitä raa'asti. Reagoin siihen, kuinka brutaalilta se näytti, hän kuvailee.

Ex-Naapuri näytti VG:lle myös viestejä, joita hän oli lähettänyt perheenjäsenilleen. Hän kuvaili viesteissään, kuinka hänellä oli "huono tunne" miehestä. Hänen kotoaan oli näköyhteys miehen kotiin ja tämän mukaan epäilty oli aina yksin.

– Siellä (kotona) oli erittäin sotkuista. Yhdistettynä muihin asioihin, minulle tuli huono tunne.

VG:n näkemistä viesteistä käy ilmi, että poliisi kävi epäillyn kotona kahteen kertaan kesällä 2020. Ensimmäinen kerta ajoittui kesäkuulle, jolloin naapuri huomasi kadulla useita poliisiautoja.

– Näin hänen talonsa ympärillä useita poliiseja, joilla oli kilvet ja kypärät. He huusivat, että hänen täytyy tulla ulos ja hetken kuluttua hän tuli. Luulen, että poliisi otti hänet kiinni tuolloin, kertaa naapuri, joka oli lähettänyt viestejä ja kuvia tilanteesta perheenjäsenilleen.

Kongsbergin ja Eikerin käräjäoikeuden asiakirja osoittaa VG:n mukaan, että 37-vuotias oli tuolloin rikkonut hänelle aiemmin määrättyä lähestymiskieltoa.

Toisen kerran naapuri näki poliisiauton epäillyn kodin ulkopuolella elokuussa 2020. Hän kertoo nähneensä, kuinka poliisi jututti miestä pidemmän aikaa ja näytti ottamaansa kuvaa tilanteesta lehdelle. Tuolloin miestä ei ilmeisesti otettu kiinni.

Norjan poliisi kertoi torstaina alkuiltapäivästä julkaisemassaan uudessa tiedotteessa, että Kongsbergin tapahtumat vaikuttavat olevan terroriteko. Lounais-Norjan poliisi kertoo, että tekojen tarkkaa motivaatiota tutkitaan kuitenkin edelleen.