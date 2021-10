Main ContentPlaceholder

Ulkomaat

Ratkeaako koronaviruksen arvoitus? Uusi järeä ryhmä perustettiin selvittämään asiaa

”Savuavan aseen” jäljitys on vaikeaa, sillä tutkimusaihe on politisoitunut ja pandemian alkamisesta on jo kulunut pitkä aika.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Sulje

Ensimmäiset uuden koronaviruksen sars-cov-2:n aiheuttamat tautitapaukset todettiin Wuhanissa joulukuussa 2019. Siitä on kohta kaksi vuotta. Nyt viruksen aiheuttamaan covid-19-tautiin on kuollut jo noin 4,85 miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa. Seuraavan pandemian, ”tauti X:n”, torjumiseksi olisi äärimmäisen tärkeää ymmärtää, milloin ja missä sars-cov-2 tarttui ensimmäisen kerran ihmiseen. Siksi Maailman terveysjärjestö WHO yrittää vielä selvittää tämän taudinaiheuttajan alkuperän, ennen kuin se on liian myöhäistä. ”Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun uuden viruksen alkuperästä tehdään kansainvälistä tutkimusta. Joka kerta tutkijat WHO:ssa ja muualla ovat kuitenkin kohdanneet haasteita – ei ainoastaan tieteellisiä, vaan myös logistisia ja poliittisia. Nämä esteet ovat haitanneet myös yrityksiä ymmärtää covid-19:n alkuperää”, kirjoittavat WHO:n pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus ja järjestön asiantuntijat Maria van Kerkhove ja Michael Ryan keskiviikkona julkaistussa Science-lehden artikkelissa. WHO on nimennyt uuteen korkean tason työryhmään muun muassa Berliinin virologisen instituutin johtajan Christian Drostenin, Pekingin geenitutkimuksen instituutin asiantuntijan Yungui Yangin, ranskalaisen Pasteur-instituutin tutkimusjohtajan Jean-Claude Manuguerran sekä Inger Damonin Yhdysvaltain tartuntatautikeskuksesta. Työryhmän tarkoituksena on tehdä riippumaton arvio terveysjärjestön edellisen, maaliskuussa julkaistun selvityksen tuloksista sekä muusta laajasta tutkimusaineistosta. Hevosenkenkäyökkö eli herkko on yksi lepakkolajeista, joita epäillään sars-cov-2-viruksen alkulähteeksi. Lajia esiintyy Kiinan lisäksi muun muassa Bhutanissa, Intiassa, Nepalissa ja Vietnamissa. Kuvan kuollut yksilö on tallennettu lajikokoelmaan 1930-luvulla. WHO päätyi edellisessä raportissaan pattitilanteeseen: sars-cov-2:n alkuperää ei voitu aukottomasti selvittää. Todennäköisimpänä teoriana pidetään sars-cov-2:n hyppäämisestä eläimestä ihmiseen jonkin väli-isännän kautta. Sars-cov-2:n kaltaisia koronaviruksia esiintyy luonnossa useissa lajeissa, muun muassa lepakoissa, jyrsijöissä ja linnuissa. Sars-cov-2:n hyppäys ihmiseen on todennäköisesti tapahtunut väli-isännän kautta: esimerkiksi minkin, sivettikissan tai supikoiran. Näitä eläimiä on myyty kiinalaisilla villieläintoreilla. Nature-lehti kertoi syyskuussa geenitutkimuksiin perustuvasta teoriasta, jonka mukaan koronavirus saattoi hypätä ihmiseen useita kertoja eri eläintoreilla. Uuden työryhmän tehtävänä on kirjata raporttiinsa sekä vahvistetut faktat että aukot tiedoissa ja suositella WHO:lle jatkotoimia. Todennäköisesti työryhmä esittää uusia kenttätutkimuksia. – Oletan, että työryhmä suosittelee lisätutkimuksia Kiinassa ja mahdollisesti muuallakin. Aikaa ei ole hukattavissa, sanoi van Kerkhove tiedotustilaisuudessa Genevessä keskiviikkona. Tästä nousee esille iso kysymys. Kuinka halukas Kiina on päästämään maahan kansainvälisiä tutkijoita? Edelliset kenttätutkimukset toteutuivat vasta pitkän viivästyksen jälkeen, eivätkä Kiinan viranomaiset päästäneet tutkijoita tekemään työtään vapaasti. Kiina haluaa tälläkin kertaa välttää kaikin tavoin sen, että kansainvälinen tutkimus leimaisi sen syylliseksi pandemiaan. Teoria sars-cov-2:n karkaamisesta Wuhanissa sijaitsevasta virologisesta instituutista kuitenkin elää vielä – sitä ei ole voitu sulkea pois. WHO:n edellinen raportti sars-cov-2:n alkuperästä totesi, että viruksen vuotaminen vahingossa ulos instituutin laboratoriosta on ”erittäin epätodennäköistä”. Raporttia kuitenkin arvosteltiin läpinäkyvyyden puutteesta ja laboratorioteorian jättämisestä vaille tarkempaa selvitystä. Lue lisää: Raportti: Koronaa ei kehitetty bio­aseeksi – viruksen alkuperä jakaa edelleen Yhdysvaltain tiedustelu­yhteisöä Yhdysvaltain tiedustelutietojen mukaan useita Wuhanin virologisen instituutin työntekijöitä olisi sairastunut covid-19:n tapaiseen hengitystieinfektioon jo syksyllä 2019. Kiina on kuitenkin kiistänyt jyrkästi, että kukaan työntekijöistä olisi saanut tartunnan sars-cov-2:sta. Elokuun lopussa julkaistu Yhdysvaltain tiedusteluyhteisön raportti päätyi ratkaisemattomaan tulokseen. Yksi tiedusteluelin piti tahatonta laboratoriovuotoa ”kohtalaisen todennäköisenä”, mutta neljä muuta piti luonnollista alkuperää ”matalalla tasolla” todennäköisenä. ” Nyt tarvittaisiin vielä kiireisesti tietoa varhaisimmista tunnetuista ja epäillyistä tautitapauksista vuoden 2019 joulukuuta edeltävältä ajalta. Niin sanottua savuavaa asetta ei siis ole vielä löytynyt. Kysymys kuuluu nyt, mitä uutta tietoa mahdolliset uudet kenttätutkimukset Kiinassa voisivat tuoda. Science-lehden artikkelissa WHO:n johtajat kertovat, että kaikki hypoteesit pandemian alkuperästä ovat edelleen avoimia. Tutkimustietoa on jo kertynyt paljon muun muassa sars-cov-2:n mahdollisesta hyppäämisestä eläimestä ihmiseen, Wuhanissa ja kaupungin ympäristössä myydyistä villieläimistä, sarsin tapaisten koronavirusten esiintymisestä Kiinan ja Kaakkois-Aasian lepakkolajeissa sekä ympäri maailmaa otetuista biologisista näytteistä. ”Nyt tarvittaisiin vielä kiireisesti tietoa varhaisimmista tunnetuista ja epäillyistä tautitapauksista vuoden 2019 joulukuuta edeltävältä ajalta. Tutkimuksiin pitäisi sisällyttää analyysi Wuhanissa ja sen ympäristössä vuonna 2019 talteen otetuista verinäytteistä sekä taaksepäin katsova selvitys varhaisista sairaalahoitoon ja kuolemaan johtaneista tapauksista”, kirjoittavat Ghebreyesus, van Kerkhove ja Ryan Science-lehdessä. Lue lisää: Koronapandemian alkuperästä löytyi täysin uutta tietoa – vie pohjaa teorialta laboratorio­vuodosta Uudessa työryhmässä ei ole mukana tunnettua zoonoosivirusten tutkijaa Peter Daszakia, jota WHO käytti asiantuntijana edellisessä covid-19:n alkuperää selvittäneessä työryhmässä. Daszakin johtama Eco Health Alliance -järjestö teki yli 15 vuotta yhteistyötä Wuhanin virologisen instituutin ja Wuhanin yliopiston eläinkoekeskuksen kanssa. The Intercept -lehden mukaan Daszakin johdolla on tehty niin sanottua gain of function -tutkimusta, jossa on geeniteknologian avulla on paranneltu koronavirusten ominaisuuksia. Tämä ei kuitenkaan todista sitä, että Wuhanin virologisessa instituutissa olisi työskennelty nimenomaan sars-cov-2:n tai sitä lähellä olevien virusten parissa. Oli miten oli, vaarallisten patogeenien gain of function -tutkimuksia pidetään hyvin riskialttiina. Yhdysvaltain kansallinen terveysinstituutti NIH katkaisi rahoituksensa Eco Health Alliancelle viime vuonna. NIH:n alaisen allergia- ja infektiotautien instituutin johtaja Anthony Fauci todisti kongressille viime toukokuussa, ettei NIH ole koskaan rahoittanut gain of function -tutkimusta Wuhanin virologisessa instituutissa. Daszak on alusta saakka leimannut hypoteesin koronaviruksen vuotamisesta Wuhanin virologisesta instituutista ”salaliittoteoriaksi”, mutta hänen uskottavuutensa lausunnon antajana on pantu kyseenalaiseksi sidonnaisuuksien vuoksi.