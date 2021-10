Poliisin mukaan vapaalla ollut poliisi haavoittui hyökkäyksessä. Haavoittuneet ovat tehohoidossa, mutta he eivät tiettävästi ole hengenvaarassa.

Norjan Kongsbergissä ainakin viisi ihmistä on kuollut ja kaksi haavoittunut jousipyssymiehen hyökkäyksessä keskiviikkoiltana, kertoo Norjan poliisi.

Teosta epäilty on otettu kiinni, ja hänen uskotaan toimineen yksin. Hyökkäys käynnisti laajamittaisen operaation, jossa ovat olleet poliisin lisäksi olleet mukana muun muassa pommiryhmä, valmiusjoukot ja ensihoito.

Hyökkäyksestä epäilty mies on 37-vuotias Tanskan kansalainen, joka on asunut paikkakunnalla. Poliisi kertoi asiasta Suomen aikaa alkuyöstä julkaistussa lehdistötiedotteessa.

Viranomaiset olivat alkujaan vaitonaisia epäillystä, mutta kertoivat päätyneensä julkaisemaan tiedotteen, sillä asiasta on liikkunut paljon huhuja sosiaalisessa mediassa.

Tanskalaisuutistoimisto Ritzaun mukaan miestä syytetään ainakin viiden ihmisen surmasta.

Poliisipäällikkö Øyvind Aas sanoi, että teon mahdollinen terroristinen motiivi luonnollisesti tutkitaan.

Poliisipäällikkö Øyvind Aas kertoi tiedotustilaisuudessa, että vapaalla ollut poliisi haavoittui hyökkäyksessä. Aasin mukaan haavoittuneet ovat tehohoidossa. Hän ei ollut saanut tietoa siitä, että nämä olisivat hengenvaarassa.

Poliisi ei ole antanut tarkempaa tietoa muun muassa haavoittuneiden iästä tai sukupuolesta. Aasin mukaan hyökkäyksessä kuolleilla on kytköksiä alueeseen, jolla veriteko tapahtui.

– En voi antaa vastausta siihen, onko tekijän ja uhrien välillä mitään suhdetta, Aas kertoi, mutta sanoi asiaa selvitettävän.

Aas sanoi, että teon mahdollinen terroristinen motiivi tutkitaan. Hänen mukaansa epäiltyä tekijää ei ollut vielä illalla kuultu.

Hyökkäykset tapahtuivat alle 30 000 asukkaan Kongsbergissä, joka sijaitsee 68 kilometriä pääkaupunki Oslosta lounaaseen. Alueita on eristetty, ja niillä on tehty rikosteknistä tutkintaa.

Ensimmäiset ilmoitukset tulivat poliisille kello 18.13 paikallista aikaa. Epäilty tekijä saatiin kiinni kello 18.47. Norjalaismedian mukaan epäilty liikkui laajalla alueella eikä ollut koko aikaa poliisin hallinnassa.

Hyökkäykset käynnistivät Norjassa jättioperaation.

VG-lehdelle puhunut opiskelija asuu vain parinkymmenen metrin päässä Coop-myymälästä, jossa yksi hyökkäyksistä tapahtui.

– Istuin ja katsoin Squid Gamea, kun näin ja kuulin yhtäkkiä sireenit. Luulin, että äänet tulivat tv-sarjasta, hän kertoi.

– Yhtäkkiä kuulin poliisin huutavan helvetisti: "Laske aseesi!”, hän kuvaili.

Hän kertoi, että paikan päällä oli useita poliisiautoja, ja poliisi oli raskaasti aseistettu. Hänen mukaansa poliisi oli koputtanut ikkunoita ja kieltänyt ihmisiä poistumasta asunnoista.

Magnus Tangen oli matkalla Coop-myymälään, kun hän kuuli helikopterin yläpuolellaan. Kun hän saapui paikalle, poliisi ja ambulanssi olivat jo paikalla, ja siellä oli paljon sinisiä valoja.

– Sinistä valoa oli niin paljon, että poliisiautojen määrää oli vaikea nähdä, hän kertoi VG:lle.

Kuvassa näkyy seinään pystyyn jäänyt nuoli.

Kolmas silminnäkijä kertoi Laagendaasposten-lehdessä, että hän näki epäillyn juoksevan Hyttegatanilla. Poliisi oli hänen mukaansa juossut epäillyn perässä.

– Poliisit ampuivat häntä kohti, mielestäni mp5:llä eli konepistoolilla, hän kuvaili.

Ruokakauppaketju Coopin edustaja on vahvistanut VG:lle, että ketjun kaupassa ollut ”vakava tapaus”. Ketjun edustajan mukaan yksikään heidän työntekijöistään ei saanut vammoja.

Aasin mukaan poliisi ampui varoituslaukauksia ennen epäillyn kiinni ottamista. Epäilty mies käytti hyökkäyksessä poliisipäällikön mukaan jousta ja nuolia. Aas ei kuitenkaan kommentoinut väitteitä siitä, että mies olisi käyttänyt myös veistä.

Pian hyökkäyksen jälkeen maailmalle levisi kuvia nuolesta, joka oli jäänyt pystyyn rakennuksen puuseinään.

Lähellä sijaitseva Drammenin sairaala asetettiin valmiuteen tapauksen takia. Paikalle kutsuttiin myös lisää henkilökuntaa. Lisäksi Oslon yliopistosairaala lähetti Kongsbergiin kahdeksan ambulanssia ja kolme ambulanssikopteria.

Norjan pääministeri Erna Solberg (oik.) ja oikeusministeri Monica Mæland median edessä myöhään keskiviikkoiltana.

– Uutiset Kongsbergistä ovat kauhistuttavia, Norjan pääministeri Erna Solberg totesi uutistoimisto Reutersin mukaan.

– Ymmärrän, että moni ihminen on peloissaan, mutta on tärkeätä painottaa, että tilanne on nyt poliisin hallussa.

Tapahtumien johdosta Norjan poliisihallitus määräsi, että poliisien on oltava aseistautuneita maanlaajuisesti. Määräyksen tarkoituksena oli lisätä poliisien valmiutta ja kykyä reagoida, mutta kyse oli varotoimenpiteestä.

– Poliisilla ei ole konkreettisia todisteita siitä, että maan uhkataso on muuttunut, tiedotteessa todettiin.

Poliisi aikoo tiedottaa tapahtumista seuraavan kerran torstaiaamuna.