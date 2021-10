Norjan pääministeri Solberg: uutiset Kongsbergistä ovat kauhistuttavia – ”Moni ihminen on peloissaan”

Erna Solbergin mukaan tilanne on nyt poliisin hallussa.

Norjan pääministeri Erna Solberg on kommentoinut keskiviikkoillan tapahtumia median edessä.

Norjan yleisradioyhtiö NRK:n tietojen mukaan ainakin viisi ihmistä kuoli ja useita muita loukkaantui jousiasehyökkäyksissä Kongsbergissä.

– Uutiset Kongsbergistä ovat kauhistuttavia, Solberg totesi uutistoimisto Reutersin mukaan.

– Ymmärrän, että moni ihminen on peloissaan, mutta on tärkeätä painottaa, että tilanne on nyt poliisin hallussa.

Epäilty tekijä on saatu kiinni. Miehen uskotaan toimineen yksin.