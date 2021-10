Aseistautuneet poliisit täyttivät keskiviikkoiltana Kongsbergin kadut

Norjassa Oslon lähellä Kongsbergissä on tapahtunut keskiviikkoiltana useita hyökkäyksiä, joissa on kuollut ja loukkaantunut useita ihmisiä. Kuolleita on norjalaislehti VG:n tiedon mukaan ainakin neljä. Poliisin mukaan ihmisiä on ammuttu jousiaseella.

Aseistautuneet poliisit vartioivat tällä hetkellä Apotekergatanin ja Hyttegatanin alueella ja poliisi on eristänyt laajoja alueita kaupungin keskustassa.

IS seuraa uusimpia tietoja Norjan jousihyökkäyksestä täällä.

Poliisi on eristänyt laajan alueen Kongsbergissä.

Kuvassa näkyy seinään pystyyn jäänyt nuoli.

Poliisi on vahvistanut ottaneensa yhden miehen kiinni.

Paikalle on hälytetty myös useita ambulansseja.

Poliisikoira tutkiskeli katua Kongsbergissä.

Kongsbergiin on lähetetty runsaasti poliiseja, poliisihelikoptereita, pommiryhmiä, valmiusjoukkoja ja poliiseja Oslosta.

Paikallisen asukkaan mukaan poliisi on muun muassa tarkistanut autotalleja ja takapihoja.

Paikan päällä otetuissa kuvissa näkyy runsaasti poliiseja ja poliisiautoja sekä ambulansseja. Twitterissä julkaistujen kuvien mukaan myös palokunta on paikalla.