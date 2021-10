VG: Silminnäkijä kuvailee paikkaa, jossa jousimiehen epäillään iskeneen

Silminnäkijöiden mukaan Kongsbergissä valitsee kaaos.

Oslon lähellä Kongsbergissa on tapahtunut keskiviikkona illalla sarja hyökkäyksiä, joissa on kuollut ja loukkaantunut useita ihmisiä. Poliisi epäilee, että jousipyssyllä aseistautunut mies on hyökännyt ihmisten kimppuun. Epäilty on saatu kiinni.

Norjan iskujen silminnäkijät kertovat Verdens Gang -lehdessä tapahtumien kulusta. Silminnäkijän mukaan epäilty olisi ollut tekojen aikaan ainakin Coop Extra -kaupassa.

Magnus Tangen oli matkalla juuri tähän kauppaan, kun hän kuuli helikopterin yläpuolellaan. Kun hän saapui paikalle, poliisi ja ambulanssi olivat jo paikalla, ja siellä oli paljon sinisiä valoja.

– Sinistä valoa oli niin paljon, että poliisiautojen määrää oli vaikea nähdä, hän sanoo lehden mukaan.

Hän asuu lähellä Hyttegataa.

– On pelottavaa, että kaikki tämä kauheus sattui lähellä kotiani, Tangen sanoo.

Laagendalsposten kertoo, että koko läntinen osa Kongsbergiä on eristetty.

Pommiryhmä oli paikalla klo 19.40, ja Oslosta on lähetetty iso joukko ambulansseja Kongsbergin suuntaan.