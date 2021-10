Jousipyssyllä aseistautunut mies hyökkäsi: useita kuollut ja loukkaantunut Norjassa – IS seuraa

Oslon lähellä Kongsbergissä on tapahtunut keskiviikkoiltana sarja hyökkäyksiä, joissa on kuollut ja loukkaantunut useita ihmisiä. NRK:n mukaan tekijä ampui ihmisiä jousipyssyllä.

IS seuraa Norjan tapahtumia hetki hetkeltä. Seurannan löydät jutun lopusta.

Norjan Kongsbergissä on useita ihmisiä loukkaantunut ja kuollut hyökkäyksissä keskiviikkoiltana. Epäilty tekijä on saatu kiinni. Tekijän uskotaan toimineen yksin.

NRK:n mukaan epäilty on mies, joka on ampunut jousipyssyllä. Poliisin mukaan tekijä on liikkunut eri paikoilla, minkä takia rikospaikkoja on useita.

Poliisipäällikkö Øyvind Aas kertoi Aftenpostenille, että poliisi sai kello 18.33 paikallista aikaa useita ilmoituksia aseen kanssa liikkuneesta henkilöstä. Aas vahvisti, että useita ihmisiä oli loukkaantunut ja kuollut. Loukkaantuneet oli kuljetettu sairaalahoitoon.

– Meillä on useita todistajia, joita aiomme kuulla emmekä anna tällä hetkellä enempää tietoa.

Aas vahvisti myös, että yksi henkilö oli otettu kiinni. Poliisin mukaan tekijä on liikkunut suurella alueella. Kongsbergiin on lähetetty poliiseja myös muualta Norjasta kuten Oslosta. Kongsberg on noin 25 000 asukkaan kunta.