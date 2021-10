Yli 60 lasta kuollut tänä vuonna al-Holin leirillä – heistä kaksi murhattu

Lasten arki al-Holissa on väkivallan värittämää, vaikka sodan kauhut ovat jääneet taakse.

Väkivaltaa ja radikalisoitumista. Tätä on arki Koillis-Syyriassa sijaitsevalla al-Holin leirissä, jossa on noin 40 000 lasta, paikallisen kurdihallinnon edustaja Abdulkarim Omar kertoo BBC:lle. Omarin mukaan väkivaltaa leirillä harjoittavat naiset, jotka yhä tukevat terrorijärjestö Isisin ideologiaa.

– On päivittäisiä tappamisia, he polttavat niiden ihmisten telttoja, jotka eivät seuraa Isisin ideologiaa, Omar kuvaili.

– Ja he välittävät radikaalit näkemyksensä lapsilleen.

Al-Holin ja läheisellä al-Roj’n leireillä on yli 60 000 ihmistä. Heistä noin 2 500 on Isisin vierastaistelijoiden perheenjäseniä. Moni on asunut leireillä siitä lähtien, kun terrorijärjestön julistama kalifaatti romahti alkuvuonna 2019, joskin useat ovat asuneet leireillä pidempäänkin.

Kansainväliset järjestöt ovat vaatineet lasten kotiuttamista.

BBC:n mukaan lapsilla on leirillä tylsää. Nuoret lapset heittävät kiviä toimittajaa kuljettavaa autoa päin. Matkustajan puoleinen ikkuna särkyy, mutta vartijat eivät ole moksiskaan. Toiset lapset ovat täysin passiivisia.

Joillain lapsilla on fyysisiä vammoja ja kaikki lapset ovat traumatisoituneita konfliktialueella elämisestä.

Pelastakaa lapset -järjestön 23. syyskuuta julkaistun tiedotteen mukaan arviolta 62 lasta on kuollut eri syistä tänä vuonna al-Holin leirillä. 73 ihmistä on murhattu leirillä. Heistä kaksi oli lapsia. Lisäksi vain 40 prosenttia lapsista käy al-Holissa koulua.

Al-Holilla kasvavien lasten tulevaisuus on epäselvä, sillä moni maa ei ole halunnut kotiuttaa terrorijärjestön hallitsemalle alueelle lähteneitä.

Joka kuukausi perheet saavat ruokapaketit, ja lapset saavat vaatteita. Leirin asukkaiden tilanne on kuitenkin vaikea. Al-Holissa on hädin tuskin toimiva terveydenhuoltojärjestelmä. Juomavedestä ja ruoasta on pulaa, ja hygieniasta on leirin alkeellisissa oloissa vaikea huolehtia.

Kansainväliset järjestöt kuten Pelastakaa lapset ja YK:n lastenjärjestö Unicef ovat vaatineet maita kotiuttamaan lapset. Leirillä on silti satoja lapsia, joiden vanhemmat ovat kotoisin muista maista.

Esimerkiksi ranskalaisia lapsia on al-Holissa ja al-Roj’ssa yli 300, mutta maa on kotiuttanut ainoastaan 35. Brittilapsia on leireillä noin 60. Britannia on kotiuttanut ainoastaan neljä lasta.