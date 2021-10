5 syytä – näin Biden petti maailman odotukset

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden on ollut toistaiseksi pettymys paitsi ulkomaisille liittolaisilleen myös kotimaisille tukijoilleen.

Yhdysvaltain presidentti Joe Bidenia on verrattu jopa edeltäjäänsä Donald Trumpiin.

– Biden, jos puhun suoraan, on ollut toistaiseksi suuri pettymys koko Euroopalle, sivalsi Ranskan entinen Yhdysvaltain-lähettiläs Gerard Araud syyskuussa The New Republic -lehden haastattelussa.

– Olemme kuulleet tarpeeksi tyhjiä sanoja, julistivat ilmastomielenosoittajat Valkoisen talon edessä viime maanantaina.

– Biden on palannut, mutta Amerikka ei, kirjoitti Ruotsin entinen ulkoministeri Carl Bildt vastikään Project Syndicate -mielipidesivustolla.

Oheiset puuskahdukset kertovat, kuinka turhautuminen Yhdysvaltain nykyhallintoon valtaa alaa sekä ulkomailla että Yhdysvalloissa tällä hetkellä.

Varsinkin vetäytyminen Afganistanista ja sen aiheuttama kaaos sekä esimerkiksi tärkeiden päätösten junnaaminen Yhdysvaltain kongressissa ovat aiheuttaneet kritiikkiä ja tuoneet takapakkia odotuksissa uutta presidenttiä kohtaan.

Toiveet Yhdysvaltain kurssimuutoksesta olivat korkealla, kun Biden vajaa vuosi sitten otti vaalivoiton. Hän julisti Amerikan palanneen neuvottelupöytiin ja toimivan vastedes toisin kuin ristiriitoja kylvänyt edeltäjänsä Donald Trump.

Nyt tunnelmat ovat laskussa kuin Bidenin kotimainen suosiokäyrä.

Joitakin Bidenin politiikan osia verrataan jopa Trumpin kauteen, ja suurta muutosta ei välttämättä ole luvassa.

– Itse toppuuttelin odotuksia jo vuosi sitten, että hirveän helppoa ei tule olemaan, varsinkaan Yhdysvaltain ja Euroopan yhteiselo, sanoo poliittisen historian professori ja Yhdysvaltain tuntija Juhana Aunesluoma Helsingin yliopistosta.

Presidentti Joe Biden kuunteli kysymystä Valkoisen talon lehdistötilaisuudessa 26. elokuuta, kun 13 amerikkalaissotilasta oli kuollut iskussa Kabulissa.

– Toisaalta en nytkään ole syvästi huolissani.

– Tietyllä tasolla suhteet toimivat. Kotimaassa Bidenilla on vielä aikaa saada agendansa läpi, Aunesluoma sanoo.

IS listasi syitä, minkä vuoksi Biden on ollut toistaiseksi pettymys paitsi ulkomaisille liittolaisilleen myös kotimaisille tukijoilleen.

Liittolaiset jäivät yksin

Afganistanista vetäytyminen noudatteli Trumpin aloittamaa politiikkaa, jota Biden olisi halutessaan voinut muuttaa. Afganistanin kaatuminen Taleban-liikkeen haltuun johti ennennäkemättömään kaaokseen, mutta presidentti pysyi uhmakkaana, syytti muita ja vakuutti, ettei vaihtoehtoa ollut.

Yhdysvaltain lopullinen vetäytyminen Afganistanista johti päiväkausien kaaokseen Kabulin lentokentällä.

Afganistanin romahduksen pelätään kaatuvan Euroopan ongelmaksi. Biden on vaikuttanut viittaavan ongelmalle kintaalla.

Bidenin ”ohareita” Euroopalle ja Afganistanille on selitetty sillä, että Yhdysvallat keskittyy ulkopolitiikassaan täysin vastustamaan Kiinan nousua.

Ranskalaisdiplomaatti Araudin mukaan Yhdysvallat ja Eurooppa olisivat jo nyt voineet saavuttaa edistystä esimerkiksi kyberturvallisuudessa ja ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä, mutta Yhdysvaltoja ei näytä kiinnostavan.

– Voitte kysyä muilta eurooppalaisilta suurlähettiläiltä ja hekin sanovat: Iso pettymys. Ei ole mitään Eurooppa-politiikkaa. Amerikkalaiset kääntyvät kohti Kiinaa. Heillä on ulkopolitiikka, mutta se on Kiina, Kiina, Kiina.

Afganistanin iskussa kuolleiden amerikkalaissotilaiden arkut saapuivat Yhdysvaltoihin.

Samaa mieltä oli Carl Bildt taannoisissa kannanotoissaan. Bildtin mukaan Bidenin hallinto on Kiina-yksisilmäisyydellään unohtanut eurooppalaiset liittolaiset eikä esimerkiksi uuden ja vanhan mantereen välinen vapaakauppasopu ole edennyt mihinkään.

– Hänen hallintonsa näyttää ottaneen puolustautuvan ja taaksepäin katsovan lähestymistavan kauppaan. Se näyttää enemmän Trumpin kuin (Barack) Obaman tavalta, Bildt kirjoitti.

Kommunikaatio ”rikki”

Paitsi että Bidenin Yhdysvallat toteuttaa itsekästä ulkopolitiikkaa, hänen hallintoaan on myös arvosteltu huonosta kommunikoinnista. Jos Trump aiheutti kauhua lausunnoillaan, Bidenin kohdalla ongelma on hiljaisuus.

Ranska on käärmeissään, sillä Australia perui ydinsukellusvenekaupat Ranskan kanssa ja tilasi niitä sen sijaan Yhdysvalloilta – eikä kukaan Washingtonissa muistanut kertoa etukäteen Ranskalle.

Biden ilmoitti uudesta Aukus-turvallisuussopimuksesta yhdessä Australian ja Britannian pääministerien kanssa 15. syyskuuta.

– Korkeimman poliittisen tason kommunikaatio on jollain tavalla rikki, Juhana Aunesluoma pohtii.

Bidenin hallintoa on epäilty tässä suhteessa kokemattomaksi tai jopa ylimieliseksi.

– Ei ole ollut selkeitä muotoja, miten liittolaissuhteita ylläpidetään, Aunesluoma sanoo.

Biden ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron tapasivat kesäkuussa G7-kokouksessa Britanniassa. Macron tuli yllätetyksi Aukus-sopimuksen takia ja Ranska veti hetkeksi jopa suurlähettiläänsä Yhdysvalloista.

Bidenin aikeena oli koota liittolaismaista yhteinen rintama Kiinaa vastaan, mutta yhteistyö tökkii.

– Yhdysvalloissa ei oikein tiedetä, onko Eurooppa mukana tässä vai ei, Aunesluoma sanoo.

– Siksi Yhdysvallat luo omaa politiikkaa Aasiassa paikallisten liittolaisten kanssa, ja siitä juuri sukellusvenekaupat ovat osoitus.

Riitely levinnyt

Biden vakuutti presidenttikautensa aluksi, että hän jos kuka pystyy murtamaan Yhdysvaltain poliittisen kahtiajaon ja saamaan asioita aikaiseksi. Näyttöinä olivat senaattoriajan saavutukset yhteistyöstä republikaanien kanssa.

Aluksi näytti hyvältä, kun Bidenin korona-apupaketti meni läpi kongressista. Sen jälkeen on ollut vaikeaa. Sitä osattiin toki odottaakin republikaanien häikäilemättömän kampituspolitiikan vuoksi.

Biden puhui viime viikolla sosiaalisista ohjelmistaan Michiganin Howellissa. Mielenosoittajat olivat vastassa.

Mutta nyt riitelee myös Bidenin oma demokraattipuolue, jonka sisäisen kädenväännön takia massiivinen 3,5 biljoonan dollarin sosiaalitukipaketti jumittaa. Se toisi amerikkalaisille perheille helpotusta muun muassa hillittömiin päivähoitokuluihin ja muuttaisi Yhdysvaltoja merkittävästi.

Lue lisää: Yhdysvaltoja uhkaa maksu­kyvyttömyys – Bidenin apupakettien kohtalonpäivä

Biden näyttää olevan epäonnistumassa kaksinkertaisesti, kun sopua ei löydy sen paremmin vihollisten kuin ystävienkään kanssa. Liian vesitettyä sopuakaan ei voi hyväksyä.

– Hänen pitää seuraavan puolen vuoden aikana saada oma iso, yhteiskunnallinen uudistusagendansa etenemään. Jos se pysähtyy, on kyllä vaikea mennä (ensi vuoden marraskuun) välivaaleihin, Aunesluoma arvioi.

– Peli ei toisaalta ole vielä menetetty.

Pettymys edistykselle

Bidenilla on kourallinen sisäpoliittisia ongelmia, joissa hän ei ole onnistunut alkuunkaan täyttämään odotuksia.

Kylmä rätti naamaan monille hänen kannattajilleen olivat järkyttävät kuvat rajavartijoista hevosten selässä jahtaamassa luvatta maahan saapuneita haitilaisia siirtolaisia syyskuussa.

Rajavartija yritti estää haitilaista siirtolaista saapumasta Meksikosta Yhdysvaltoihin Rio Grande -joen liepeillä Texasin Del Riossa.

Episodi konkretisoi sen, että Bidenin hallinnon rajapolitiikka on ollut lähes trumpilaisen kovaa, ja se kauhistuttaa Bidenin liberaaleimpia tukijoita.

Vaikka Bidenin hallinto on sallinut lasten saapumiset ja perheenyhdistämisiä, se soveltaa edelleen Trumpin aikana aloitettua laintulkintaa pikakäännytyksistä. Myös haitilaiset joutuivat nopeasti paluukoneeseen.

– Mehän noudatamme täysin Trumpin politiikkaa, tuskaili demokraattien kongressiedustaja Maxine Waters.

Lue lisää: Joe Biden on nyt pulassa, ja siihen ovat syynä kaksi hänen omaa puolue­toveriaan – he ovat nyt Yhdysvaltain vaikutus­valtaisimmat ihmiset

Rajakysymys tuottaa harmia Bidenille, teki hän niin tai näin, sillä Trump ja republikaanit syyttävät häntä lisääntyneistä rajanylityksistä.

Biden ei ole toistaiseksi vastannut myöskään ilmastohuutoon niin kuuluvasti kuin oli toivottu, vaikka hän liittikin Yhdysvallat takaisin Pariisin ilmastosopimukseen. Kärsivällisyys konkreettisten toimien suhteen alkaa olla koetuksella.

Alkuperäiskansojen edustajat syyttivät Bidenin unohtaneen ilmastolupauksensa.

Tällä viikolla alkuperäiskansojen edustajat ovat protestoineet useina päivinä Washingtonissa sitä, että hallinto ei heidän mielestään ole riittävästi hillinnyt fossiilisten polttoaineiden investointeja ja julistanut ilmastohätätilaa.

Kongressissa junnaava sosiaaliapupaketti sisältää myös ilmastotoimia, mutta niiden läpimenosta ei ole mitään takeita, jos pakettia ryhdytään karsimaan.

Puhuu sivu suunsa

Trumpin kauden kauhistelun aihe olivat presidentin jatkuvat valheet ja kiukuttelu.

Bidenkaan ei saa puhtaita papereita puheistaan, vaikka hän ei Trumpin tasolle ole yltänytkään.

Presidentti näytti muunnelleen totuutta, kun hän elokuussa vakuutti tehneensä päätöksen Afganistanista vetäytymisestä kenraaliensa suositusten mukaisesti. Kongressin kuulemisessa asevoimien ylin johto kertoi kuitenkin suosittaneensa noin 2500 sotilaan jättämistä maahan vakauden takeeksi.

Lue lisää: Yhdysvaltalais­kenraalit kertovat kehottaneensa Bidenia jättämään 2 500 sotilasta Afganistaniin – Biden ei muista kuulleensa asiasta

Yhdysvaltain sotilas seisoi vartiossa Kabulin lentokentän lähellä elokuussa.

Valkoinen talo ei ole kyennyt pitävästi selittämään presidentin harhaanjohtavaa lausuntoa.

Bidenin hallinto on palauttanut avoimuuden ja itsekritiikin verrattuna Trumpin aikaan. Presidentin katsotaan kuitenkin sortuneen lukuisiin harkitsemattomiin tai liiallisiin lupauksiin, jotka ovat nousseet vainoamaan häntä. Osittain kyse on asioista, joihin on vaikea tai mahdoton vaikuttaa, mutta ne tapahtuvat kuitenkin hänen ”vahtivuorollaan”.

Esimerkkeinä ovat Bidenin julistus kesällä, että korona-aika päättyy pian, mutta sitten tauti alkoi uudelleen runnella amerikkalaisyhteisöjä deltavariantin ja rokotevastustuksen vuoksi. Korkean inflaation piti olla ohimenevää, ja rajakriisin piti hiipua kuuman kesän myötä, mutta toisin kävi. Hän myös vakuutti, että Yhdysvallat pystyy valvomaan Afganistania ilmasta, mutta sitten ohjusisku surmasi viattoman kabulilaislaisperheen tiedustelumokan vuoksi.

Biden nousi virkalentokoneeseensa viime viikolla, kun hän matkusti Chicagoon edistämään koronarokoteohjelmaa.

Jopa Bidenin läheisimmät liittolaiset ovat tuskissaan.

– On ollut rankka kuukausi, summasi Delawaren demokraattisenaattori Chris Coons.

– Brändi on laskussa, kiteytti kuvernöörinvaaleihin valmistautuva virginialainen demokraattiaktiivi CNN:lle.