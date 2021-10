Taleban-hallinto ei pysty maksamaan sähkölaskuja – kriisillä raskaat seuraukset ihmisten arkeen

Afganistan on ajautunut talouskriisiin.

Afganistanissa vallan anastanut Taleban-hallinto on ajautunut vaikeuksiin. Kuvassa vaatteiden myyjä Kabulissa keskiviikkona.

Afganistanin vallannut Taleban on joutunut huomaamaan, että maa on talouskriisissä, eikä rahaa riitä edes välttämättömyyksiin.

Afganistan on riippuvainen tuontienergiasta, minkä suhteen tilanne on erityisen huono. 78 prosenttia sähköstä tuodaan maahan. Taleban on joutunut pyytämään YK:lta kolmen kuukauden sähkölaskujen maksamista.

– Meidän naapurivaltioillamme on nyt sopimuksen mukaan oikeus katkaista meiltä sähköt. Yritämme vakuuttaa heidät olemaan tekemättä niin, että heille maksetaan kyllä, maan energiamonopolin johtaja Safiullah Ahmadzai kertoi Wall Street Journalille lokakuun alussa.

The Diplomatin mukaan riskinä on erityisesti, että Tadzhikistan lopettaa sähkön toimittamisen Afganistaniin.

G20-johtajat etsivät ratkaisua

Suurten valtioiden johtajat kokoontuivat aiemmin tällä viikolla erikois-G20-kokoukseen puimaan Afganistanin kriisiä. Kokousta johtanut Italian pääministeri Mario Draghi kertoi medialle yhteisestä näkemyksestä, että humanitääriseen kriisiin on puututtava.

Afganistan on kymmenien sotavuosien vuoksi köyhä maa, minkä lisäksi se on kärsinyt kuivuudesta. Nälänhätä uhkaa suurta osaa väestöstä. YK:n pääsihteerin mukaan pelkkä humanitäärinen apu ei riitä, vaan Afganistanin talous on saatava taas jaloilleen.

– Ilman ruokaa, työtä ja oikeuksiensa suojelua yhä useammat afganistanilaiset pakenevat kodeistaan paremman elämän toivossa. Myös laittomien huumeiden, rikollis- ja terroristiverkostojen virrat todennäköisesti lisääntyvät, YK:n pääsihteeri Antonio Guterres sanoi maanantaina.

Ulkomaiseen tukeen pitkään nojannut talous ei kestä, kun kehitysyhteistyö on monin paikoin jäissä. Pankkijärjestelmä ei ole toiminut Talebanin otettua vallan.

– On löydettävä keinoja, joilla talous saadaan hengittämään uudelleen. Tämä voidaan tehdä rikkomatta kansainvälisiä lakeja tai vaarantamatta periaatteita, pääsihteeri sanoi.

Poika käveli maanantaina uudella jalkaproteesilla Kabulissa Punaisen ristin ylläpitämässä kuntoutuskeskuksessa.

Terveysjärjestelmä romahtamassa

Korruptiosta kärsineessä Afganistanissa monien palkat olivat maksamatta jo kun Taleban valloitti Kabulin kaksi kuukautta sitten.

Helsingin Sanomien haastattelema ulkoministeriön erityisasiantuntija Sanna Käki kertoo, että terveysjärjestelmä on romahtamassa ja tuhannet terveysklinikat ovat kiinni. Palkkoja ei ole maksettu.

– Kansainvälinen rahoitus on pääosin jäissä, ja koska julkiset palvelut ovat olleet hyvin riippuvaisia kansainvälisestä tuesta, tilanteen muuttuminen näkyy heti kansalaisten arjessa. Tämä tarkoittaa inhimillistä hätää ja kärsimystä sekä ihmishenkien menettämistä, hän kertoo Helsingin Sanomille.

Hotellijohtaja jättää palkat maksamatta

Myös yritykset ovat vaikeuksissa.

– Ongelmana on, että amerikkalaiset ovat vieneet pois kaikki rikkaat afganistanilaiset, suuren kabulilaisen hotellin johtaja kertoi Financial Timesille.

Nykyiset vieraat ovat korkea-arvoisia talebaneja, jotka maksavat alle puolet sadan dollarin päivähinnasta. Talebanin nimittämä johtaja kertoo, että hän ei säästösyistä maksa palkkoja kuin ”todella tarvitseville”.

Taleban ei ole sallinut kuin harvojen naisten palata työpaikoilleen ja koulunpenkille. YK:n pääsihteeri Guterrres on erityisen huolissaan naisten kohtelusta.

– Ilman heitä Afganistanin talous ja yhteiskunta eivät voi toipua, Guterres sanoi.

– Vetoan syvästi Talebaniin, että he pitäisivät lupauksensa naisille ja tytöille ja täyttäisivät kansainvälisten ihmisoikeuksien ja humanitäärisen lain määrittämät velvollisuutensa.