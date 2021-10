Elon Musk ohitti Jeff Bezoksen maailman rikkaimpana ihmisenä – sivalsi ytimekkäästi Twitterissä

Elon Muskin henkilökohtaisella omaisuudella voisi teoriassa kattaa Suomen valtion kolmen vuoden menot.

Elon Musk (vas.) on Bloombergin mukaan maailman rikkain mies. Forbesin listauksessa ensimmäisenä on Jeff Bezos (oik.).

Elon Musk, 50, on kasvattanut omaisuuttaan entisestään ja ohittanut Jeff Bezoksen, 57, maailman rikkaimpana ihmisenä Bloombergin miljardöörien indeksin mukaan. Erityisesti Teslasta tunnetun Muskin henkilökohtainen omaisuus on nyt 222 miljardia dollaria (192 miljardia euroa) ja Amazonin perustaja Jeff Bezoksen omaisuus on tällä hetkellä 191,6 miljardia dollaria (166 miljardia euroa).

Muskin omaisuus nousi kirjaimellisesti raketin lailla, kun sijoittajat arvioivat hänen SpaceX-avaruusyhtiönsä entistä arvokkaammaksi. Hänen henkilökohtainen omaisuutensa yhtä suuri kuin Suomen koko bruttokansantuote vuodelta 2011. Ensi vuodelle Suomen valtion menot on alun perin budjetoitu 64,8 miljardiin euroon, joka on kolmannes Muskin omaisuudesta.

Jeff Bezoksen omaisuudesta lähti merkittävä osa, kun hän erosi pitkästä avioliitosta vuonna 2019. Pariskunnalla ei ollut avioehtoa, ja MacKenzie Scottista tuli eron myötä yksi maailman rikkaimmista naisista.

Bezos julkaisi maanantaina tilillään kirjoituksen siitä, miten Amazon nousi yhdeksi maailman menestyneimmäksi yhtiöistä, vaikka siihen ei aikoinaan uskottu.

Kuvassa on talouslehti Barron’sin kansi vuodelta 1999, ja kansijuttu kertoo ”Amazon-pommista”. Etusivulla kirjoitettiin, että Jeff Bezos on vain yksi välikäsi, ja että internetin voittajia ovat yritykset, jotka myyvät tuotteitaan kuluttajille suoraan. Bezosin bisnesideaa lehti piti typeränä.

Bezos perusti Amazonin vuonna 1994. Nykyisin hänen henkilökohtaisen omaisuutensa arvo, 166,7 miljardia euroa, vastaa koko EU:n vuoden 2021 talousarvioita.

– Kuuntele ja ole avoin, mutta älä anna kenenkään kertoa sinulle, kuka olet. Tämä on vain yksi monista jutuista, joissa kerrottiin millä kaikilla tavoilla epäonnistumme, Bezos kirjoittaa Twitterissä.

Elon Musk kommentoi tilannetta Jeff Bezosille vastaamalla Twitterissä ytimekkäästi. Elon Musk kommentoi julkaisua puolentoista tunnin päästä hopeamitali-emojilla, jossa mitalin sisällä komeilee luku kaksi.

Muskin kommenttia on jaettua pikaviestipalvelussa yli kolme kertaa useammin kuin Bezosin alkuperäistä viestiä.

Forbesin miljardöörilistalla Jeff Bezos on yhä ensimmäisenä ja Elon Musk toisena.

Bloombergin listan kärkikymmenikkö on Bernard Arnaultia lukuun ottamatta yhdysvaltalainen. Arnault, 72, on ranskalainen LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton -yrityksen toimitusjohtaja ja suuromistaja.

Fakta Maailman 10 rikkainta 1. Elon Musk 2. Jeff Bezos 3. Bernard Arnault 4. Bill Gates 5. Larry Page 6. Mark Zuckerberg 7. Sergey Brin 8. Larry Ellison 9. Steve Ballmer 10. Warren Buffett Lähde: Bloomberg

Hyväntekeväisyysjärjestö Oxfamin mukaan maailman rikkain prosentti omistaa kaksi kertaa enemmän omaisuutta kuin 6,9 miljardia ihmistä. Maapallon väkiluku on noin 7,9 miljardia.