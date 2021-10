”Ystävältäni varastettiin yöllä autonrenkaat poliisiaseman vieressä” – Libanon kompastelee kriisistä toiseen

Korruptoituneen eliitin vastainen mielenosoitus johti torstaina ammuskeluvälikohtaukseen Beirutissa. Taustalla on kesän yli jatkunut sähkökriisi ja bensakriisi sekä poliittinen jännite, joka on kasvanut äärimmilleen. Sunnuntaina tulee kuluneeksi kaksi vuotta siitä, kun libanonilaiset lähtivät kaduille osoittamaan mieltään maan huonoa hallintoa vastaan. Uhkaako maata nyt sisällissota?

Beirutilaiset ovat jo väsyneet mielenosoituksiin, joita on ollut pian kahden vuoden ajan ilman, että elämä olisi muuttunut paremmaksi. Päinvastoin, sähkökatkot ja bensakriisi vain pahenevat, eikä uusi hallitus tunnu saavan paljoakaan aikaan arjen helpottamiseksi.

Maassa kytee myös poliittinen kriisi. Torstaisen, kuuden ihmisen kuolemaan Beirutin kaduilla johtaneen ammuskelun taustalla on shiiojen Hizbollahin ja vanhojen valtaryhmittymien ja valtapuolueiden, sunnien ja kristittyjen välinen valtataistelu.

Nainen viedään turvaan, pois ammuskelusta.

Libanonin armeijaa Tayounehissa, jossa mielenosoittajia ammuttiin.

Mielenosoitukseen oikeuspalatsille lähteneet shiiat katsoivat, että Beirutin vuoden takaisen räjähdyksen tutkintaa johtava, Libanonin vanhoihin valtasukuihin kuuluva tuomari Tarek Bitar suhtautuu puolueellisesti tutkintaan. Hizbollah ajaa tuomarin vaihtamista.

Tiedot tapahtumista ovat toistaiseksi hämäriä, mutta jos on totta, että mielenosoittajia ampuivat lähitaloihin sijoitetut tarkka-ampujat, se viittaisi Libanonin armeijaan. Se olisi huono uutinen.

Kaksi viikkoa sitten Libanonissa kaikki oli vielä rauhallista, mutta jännittynyttä. Jokaisella bensa-asemalla toistui sama näky: Autojono, hermostuneita tai apaattisia asiakkaita sekä armeijan tai poliisin edustajia valvomassa järjestystä. Tunteet jonottajien keskuudessa käyvät niin kuumina, ettei joukkoon uskalla mennä.

Automatkalla Beirutista, Libanonin pääkaupungista Bekaan laaksoon Syyrian rajalle vastaan tulee kaaoksessa oleva bensa-asema toisensa jälkeen. Pumpuille odotetaan parhaimmillaan satoja metrejä pitkissä jonoissa, neljässäkin rivissä.

Aamupäivisin bensaa saattaa olla muutaman tunnin ajan. Sitten se loppuu ja iltapäivään mennessä reilun sadan kilometrin matkalla nähdyt parikymmentä bensa-asemaa ovat jo kaikki kiinni.

Maan keskuspankki on joutunut rajoittamaan kauppiaille myönnettäviä luottoja, mikä on käytännössä pysäyttänyt bensan ja dieselin tuonnin.

Syynä on viime keväänä alkanut polttoainepula, jonka taustalla on Libanonin valtion kassan tyhjentyminen. Keskuspankki joutui tekemään päätöksen, että se lopettaa ulkomailta tuotavan bensan ja dieselin subventoimisen pikkuhiljaa, mikä on johtanut polttoaineen hinnan kallistumiseen radikaalisti. Maan keskuspankki on myös joutunut rajoittamaan kauppiaille myönnettäviä luottoja, mikä on käytännössä pysäyttänyt bensan ja dieselin tuonnin.

Kesällä 2020 20 litran kanisteri bensaa maksoi 24 000 Libanonin puntaa (kutsutaan myös liiraksi). Syyskuussa virallinen hinta oli lähes kahdeksankertainen, 180 000 liiraa eli noin 100 euroa. Minimipalkka on Libanonissa 675 000 liiraa.

Mustassa pörssissä bensasta joutuu maksamaan tietysti huomattavasti enemmän. Myös todellinen pumppuhinta on korkeampi.

Polttoainejonot ovat arkea jokaisella libanonilaisella bensa-asemalla. Hyvällä onnella ja länsirahalla voi saada 20 litraa bensiiniä.

– Bensa-aseman hoitaja ei anna täyttä 20:tä litraa ikinä tuohon hintaan, vaan myy sen tankin melkein täyteen ja sitten sä joudut maksamaan siitä lopusta väliä sille pumpunhoitajalle, libanonilainen tuttava kertoo.

Automatkalla halki Libanonin tuttava kertoo toisenkin, tavallaan hauskan jutun: ”Siskonmies ilmoitti, että lopettaa vakituiset työt, koska haluaa mukaan ”bensasesonkiin”. Miksi ihmeessä, hänen työnantajansa ihmetteli.

Ystävä vastasi työnantajalleen, että kun hän alkaa jonottaa bensaa, hän saa kymmenen dollaria siitä, että pitää paikkaa jollekin toiselle, joka ei itse ehdi jonottamaan. Sitten kun hän pääsee pumpulle, hän ostaa sallitut 20 litraa bensaa, pitää osan bensasta itse ja myy loput kaksinkertaiseen tai kolminkertaiseen hintaan. Sitten hän palaa takaisin jonoon.”

Jos tätä tekee vaikka 10 tai 20 päivää kuukaudessa, sillä tienaa paljon enemmän kuin siskonmiehen tavanomaisen kuukausipalkan, joka on noin 2 miljoonaa liiraa (runsaat tuhat euroa).

Hizbollahin liput liehuvat polttoainekuljetuksen saapuessa.

Tuhannen euron kuukausipalkka ei kuulosta sinänsä huonolta, mutta kun maassa on yli 100 prosentin inflaatio ja suurin osa energiasta, ruoasta ja kulutustavaroista tuodaan ulkomailta, ei tavalliselle hyväpalkkaisellekaan libanonilaiselle jää käytännössä käteen riittävästi edes pakollisiin menoihin.

Miten tähän tilanteeseen on tultu? Libanon on käytännössä romahtanut ja konkurssissa oleva valtio. Taustalla on useita syitä. Vuosikymmeniä jatkunut ylivelkaantuminen, korruptio ja kauppataseen alijäämä johtivat talouskriisiin, jonka tärkeä virstanpylväs oli maaliskuussa 2020: Libanon julistautui maksukyvyttömäksi.

Talouskriisistä taas syytetään Libanonin vanhaa uskontojen voimasuhteisiin perustuvaa hallintomallia, joka on mahdollistanut vuosikymmeniä jatkuneen sulle-mulle -politiikan. Poliittinen eliitti on jakanut voittoja toisilleen ja luonut äärimmäisen korruptoituneen ja tuhlailevan hallinnon, josta yksi pahimpia esimerkkejä on juuri täysin vanhentunut sähköverkko.

Tätä kaikkea vastaan kansalaiset nousivat lokakuussa 2019, kun he lähtivät osoittamaan mieltään parlamentin edustalle ja vaativat vanhan hallinnon purkamista. Sen jälkeen asiat ovat menneet huonompaan ja vielä huonompaan suuntaan.

Beirutin satama-alueella viime vuoden elokuussa tapahtuneen nitraattiräjähdyksen jälkiä ei ole pystytty vieläkään raivaamaan.

Moni muistaa vuosi sitten elokuussa 2020 tapahtuneen Beirutin sataman räjähdyksen. Huolimattomasti säilytetty ammoniumnitraatti syttyi ilmeisesti itsekseen ja räjähti siilossa, johon se oli varastoitu. 204 henkeä kuoli ja yli 6 000 loukkaantui.

Räjähdys rikkoi ja sytytti tuleen kaikki lähimmät rakennukset. Paineaalto hajotti lähialueiden talojen ikkunat ja monien talojen rakenteita kilometrien säteellä räjähdyksen keskuksesta. Yli 85 000 asuntoa meni täysin tai osittain käyttökelvottomiksi, ja 300 000 ihmistä joutui kodittomaksi. 34 koulua ja useampi sairaala tuhoutui.

Kokemus varjostaa silmin nähden päivittäistä elämää yhä. Kun aloittaa keskustelun lähes kenen tahansa kanssa, he kertovat ensimmäiseksi, missä olivat ja mitä he kokivat.

Sataman ja sitä ympäröivän alueen tuhot ovat yhä nähtävissä. Juuri mitään ei ole vielä korjattu. Maan hallitus erosi räjähdyksen jälkeen eikä uutta saatu muodostettua. Libanon on ollut siitä lähtien kuin moottoririkon saanut laiva, täysin luonnonvoimien armoilla.

Satama-alueelle on vuoden mittaan ilmestynyt erilaisia muistomerkkejä, jotka kertovat siitä, kuinka kaupunki suree.

Taksinkuljettaja Yahya oli yksi niitä, joilta räjähdys vei leivän.

– Autoni tuhoutui räjähdyksessä täysin. Minulla ei ole varaa uuteen, varsinkaan tässä tilanteessa. Olen nyt työtön, mutta vuokraan autoa ystävältä ja ajan välillä Uberilla. Mutta eipä ole paljoa asiakkaitakaan, Yahya naureskelee.

Libanonin tilastoviranomainen kertoi syyskuussa, että ruoan ja kuljetusten hinta on satamaräjähdyksen jälkeen noin nelinkertaistunut. Vihannesten, hedelmien, viljan, lihan ja rasvan hinta on noussut keskimäärin 350 prosenttia.

Beirutin Amerikkalaiseen yliopistoon perustettu kriisikeskus laski, että lihan hinta on noussut kahdessa vuodessa yli 600 prosenttia ja riisin yli 500 prosenttia.

Leivän hinta on noussut tänä vuonna kahdeksankertaiseksi, vaikka leivän pitäisi olla hallituksen tukema peruselintarvike, jota on riitettävä kaikille. Syynä hinnannousuun ovat keskuspankin lopettamat sokerin ja hiivan tuet, sekä viljan kallistuneet kuljetusmaksut.

Leivän pitäisi olla peruselintarvike, mutta sitä se ei tällä hetkellä ole.

Beirutilaisessa supermarketissa pistää silmään se, että kaikki tuotteet tuntuvat olevan ulkomaisia. Ainoastaan vihannekset ja hedelmät ovat libanonilaisia.

Kaupassa asioivat eivät halua nimeään tai kasvojaan julkisuuteen, mutta suostuvat kertomaan elämästään. Vanhempi rouva näyttää ostoskoriaan. Siinä on pyykinpesupulveria, huuhteluainetta ja Pepsi-kolaa.

Vihannesten, hedelmien, viljan, lihan ja rasvan hinta on noussut keskimäärin 350 prosenttia.

– Minulla ei olisi varaa Pepsiin, mutta mieheni on vähän sairas, ja hän haluaa päivittäisen pepsinsä. Niinpä minä ostan, vaikka hinta on noussut pilviin. Yritän säästää muussa. Esimerkiksi italialaisen tuorepastan hinta oli vuosi sitten 25 000 liiraa ja nyt 165 000. Olen alkanut ostaa kuivamakaronia, rouva puuskahtaa ja jatkaa matkaansa.

Lastensa kanssa ostoksille tullee naiset Jhada, 32, ja hänen ystävättärensä, joka ei halua kertoa nimeään, kertovat, että sähkön puute rassaa heitä eniten.

– Kaikki täytyy suunnitella sen mukaan, että milloin on sähköä ja milloin ei. Perheenäidille se on rankkaa, koska pitää pestä pyykkiä, silittää, laittaa ruokaa ja käyttää tiskikonetta, Jhada sanoo.

Hänen ystävättärensä huikkaa, että jos voisi, lähtisi heti pois Libanonista. Hän ei usko, että elämä muuttuu enää parempaan.

Falafel-kuppilan omistaja, joka ei halua nimeään tai kuvaansa lehteen, sanoo, että vaikka kuppila on joka päivä auki, ja hän suunnilleen vielä pärjää, pahinta on se, että kaikki se, mikä oli ennen ihan helppoa, vaatii nyt kauheasti energiaa.

– Mietin koko ajan, että miten sähkö, mistä vettä, mistä sitä ja tätä. Ennen vanhaan tämä kaikki sujui ja haaveilin, että mihin menisin perheen kanssa seuraavaksi lomalle. Nyt haaveilen siitä, että kaikki alkaisi jälleen toimia.

Keskusteluun liittyy ravintolan kotiinkuljetuksia hoitava Fahad. Hän sanoo, että asiakkaita on niin vähän ja että bensa niin kallista, että hänen koko palkkansa kuluu bensaan. Sen lisäksi hän saattaa joutua sähkökatkojen vuoksi kävelemään 12. kerrokseen viemään ruokaa useamman kerran päivässä, kun hissit eivät toimi.

Kaikki Libanonissa käytettävä sähkö tuotetaan ulkomaisella fossiilisella polttoaineella. Kun valtion kassa on tyhjä, ei valtion omistamien sähkölaitosten käyttämää polttoainetta nyt tuoda maahan ja suurimmat sähkölaitokset ovat lopettaneet toimintansa.

Moni nuori haaveilee pääsevänsä pois Libanonista maan vaikean tilanteen takia.

Valtion sähköyhtiön verkosta sähköä tulee vain pari tuntia päivässä, kaiken muun ajan esimerkiksi Beirutin asuntoyhtiöt käyttävät generaattoreitaan. Asuntoyhtiöt puolestaan yrittävät kaikin tavoin säästää generaattoreitaan, koska ne ylikuumenevat ja rikkoontuvat, eikä niihin saa helposti varaosia.

Myös generaattoreissa poltettavaa dieseliä on vaikea saada ja sen polttaminen tulee kalliiksi. Niinpä useat taloyhtiöt ovat päättäneet pitää sähkönjakelussa taukoja, esimerkiksi aamupäivällä klo 10–12, ja iltapäivällä 16– 18 sekä useita tunteja yöllä. Noina aikoina hissit ja jääkaapit eivät toimi.

Generaattoreita ei ole hankittu tähän hätään, vaan taloyhtiöillä on ollut niitä joko omassa tai yhteiskäytössä jo vuosien ajan. Valtion sähköverkon toiminta on ollut vajavaista jo pitkään, siksi käytännössä kaikilla on ollut generaattorit jo valmiiksi käytössä.

Hotellityöntekijä Hana kertoo, että hän on jo kerran jäänyt hissin, koska tuli kotiin liian myöhään, ja sähkökatko alkoi kesken matkan. Hississä ei toki tarvinnut olla kauaa, kun talonmies kuuli naisen huudot. Talonmies kävi laittamassa generaattorin päälle siksi aikaa, että nainen saatiin ulos hissistä, mutta tapaus jätti sen verran ahdistavan muiston, että Hana on siitä lähtien varmistanut tulevansa kotiin ajoissa ennen sähkökatkoa – myös siksi, että kävely ruokakassin kanssa kahdeksanteen kerrokseen ei häntä houkuta. Senkin hän on jo ehtinyt kokea useasti.

Libanonin 6,8 miljoonasta asukkaasta yli puolet elää köyhyydessä.

Ihmiset eivät myöskään osta ruokaa kotiin, ei kalaa eikä lihaa, koska kuumassa ilmassa ruoka ehtii sähkökatkon aikana helposti pilaantua.

– Tulee syötyä pelkkää kasvisruokaa, Hana sanoo.

Energiakriisin pohjakosketus koettiin ehkä elokuussa. Sairaalat vetosivat tuolloin lehdistön kautta, että he eivät pysty tekemään leikkauksia eikä pitämään keskosia hengissä.

Sairaalat saivat vetoomuksensa jälkeen yksityisiä lahjoituksia, ja saivat generaattorinsa taas ainakin osittain pyörimään.

Libanon on viime aikoina rämpinyt kriisistä toiseen.

Sähköpula aiheuttaa myös vesipulaa, koska vesipumput eivät toimi. Juomavettä kuljetetaan ihmisille nyt tankkiautoilla. Unicefin mukaan suurin osa Libanonin asukkaista, mukaan luettuna pohjoisen telttaleireissä asuvat reilut miljoonaa syyrialaispakolaista, ovat vaarassa jäädä ilman juomavettä.

Lääkkeistä on vakava pula. Syynä on niiden kalleus, mutta myöskin rahapula. Tukkurit eivät saa keskuspankista rahaa, jotta voisivat tuoda lääkkeitä ulkomailta. Varakkailla kansalaisilla on kaksi vaihtoehtoa: jonottaa ylihintaisia lääkkeitä muutamista avoinna olevista apteekeista, tai tuottaa niitä verkostojensa välityksellä itse ulkomailta.

Köyhillä ei ole kumpaakaan vaihtoehtoa.

Katugallup Kysyimme Beirutissa ja maaseudulla vastaan tulleilta eri ikäisiltä libanonilaisilta, mikä heidän elämässään on 1. kurjinta ja 2. kivointa juuri nyt? Taksinkuljettaja Yahya, 30, sinkku. Ajanut taksia Beirutissa yhdeksän vuotta. 1. Pahinta oli ehdottomasti se, että menetin autoni viime vuoden räjähdyksessä. Onneksi olen itse elossa. Nyt vietän lähes kaiken aikani bensa-aseman jonossa. 2. Hyvä asia elämässäni on, että sain hankittua itselleni passin. Siltä varalta, että haluaisin pois Libanonista. Nyt ei tosin ole varaa mennä minnekään, mutta onpahan nyt passi.

Hedelmäkauppias Khalid, 18, Bekaan laakso. Asuu vanhempiensa kanssa omenatilalla. 1. Kurjinta on, etteivät vanhemmat saa tarvitsemiaan lääkkeitä. Niitä ei yksinkertaisesti ole myytävänä. Se on pelottava tilanne. Heidän kuntonsa heikkenee. 2. Iloitsin uutisesta, että dieseliä olisi tulossa rajan yli Syyriasta, mutta vielä en ole nähnyt sitä missään myytävänä.

Controller, Hassan, 39, Batroun. 1. Kurjinta on se, että äitini kaatui ja loukkasi kätensä. Käsi piti leikata, mutta hänen vakuutuksensa ei suostunut maksamaan leikkausta. Totesin, että minun pitää saada sellainen työ, josta palkka maksetaan dollareina, koska äitini ei tuosta enää nuorene. Niinpä sitten hain ja sain uuden työn, ja palkka tulee tästä lähtien dollareissa. 2. No, kivointa juuri nyt on ehkä se, että kun läksin tänä aamuna Beirutista klo 6.00 ja ajoin bensa-asemalle, sain bensaa enkä edes joutunut jonottamaan hirveän kauaa.

Lähi-idän Pariisin lohduton tila

Beirutin räjähdys oli monella tapaa symbolinen. Siihen tiivistyi entisaikoina Lähi-idän Pariisiksi kutsutun kaupungin rappio, kaikki se turhautuminen ja kansalaisten maan johtoa kohtaan tuntema viha, joka oli vellonut Beirutin kaduilla jo vuoden. Siihen tiivistyi Libanonin hallituksen täydellinen epäonnistuminen johtajina, korruptio ja välinpitämättömyys.

– Esimerkiksi tavanomaista virkatodistusta ei valtion virastosta saa, ellei ole valmis maksamaan siitä lahjusta, kolmekymppinen toimittaja ja politiikantutkija Hussein Hajj-Hassan sanoo.

– Tämä nyt valittu hallitus on ihan pilipaliporukka, yksi ministeri on Pariisissa asunut toimittaja ja toinen yliopiston professori. Heillä ei ole mitään muuta virkaa, kuin hoitaa maa ensi kevään vaaleihin ja pitää yllä jonkinlaista keskusteluyhteyttä Maailmanpankkiin, Hajj-Hassan sanoo, kun kävelemme parlamenttitalon ympäristössä Beirutin keskustassa.

Libanonilainen toimittaja ja tutkija Hussein Hajj-Hassan ei usko maansa ajautuvan täyteen sisällissotaan, mutta pelkää edessä olevan kaaoksen vuosia.

Hajj-Hassan pysähtyy, ja osoittaa parlamentin itselleen rakennuttamaa piikkilangoin vahvistettua aitaa.

– He rakensivat sen, kun heitä alkoi hermostuttaa, että kansalaiset osoittivat mieltään parlamentin edustalla. Oikea demokratian irvikuva.

Hajj-Hassan on huolissaan myös siitä, että demokratian kriisi yhdistettynä talouskriisiin johtaa moraalikatoon, joka on jo nähtävissä.

– Ystävältäni varastettiin yöllä autonrenkaat poliisiaseman vieressä. Kun hän meni kysymään poliisilta, että eikö nyt sen verran voisi pitää vahtia, ettei ihan nenän edessä varasteta renkaita, ne kun pitää kuitenkin ensin ruuvata irti ja siinä menee vähän aikaakin. Poliisi vastasi, että ei me näillä palkoilla viitsitä vaarantaa henkeämme jonkun autonrenkaiden takia.

Libanon on vaikean paikan edessä. Maan tilanteeseen vaikuttaa niin geopolitiikka kuin historia. Iranin tukema Hizbollah, joka on samaan aikaan laillinen puolue ja terroristijärjestö, tekee jo kovaa vauhtia työtään heitä kannattavien shiiamuslimien asuttamilla alueilla, mutta kerää irtopisteitä myös muualla. Shiia-alueiden liepeillä kristittyjenkin kylien asukkaiden tiedetään kääntyneen Hizbollahin kannattajiksi, koska Hizbollah antaa leipää ja hankkii bensaa Iranista.

Syyskuussa Hizbollahin kerrottiin alkaneen toimittaa maantiekuljetuksina Syyrian puolelta laittomasti maahan iranilaista polttoainetta. Sitä oli aikomus jakaa myös sairaaloihin ja vanhainkoteihin koko maassa. Näin he ainakin itse ilmoittivat. Tähtäimessä ovat ensi kevään vaalit.

Libanonin hallitukselle tilanne on mitä noloin. Parlamenttivaalien voittaja tulee olemaan se, joka parhaiten kykenee palauttamaan libanonilaisten arjen raiteilleen.

– Saanko ennustaa? Hajj-Hassan kysyy ja vastaa:

– Ensi kevään vaaleissa parlamenttiin tulee kansannousun siivittämänä 10–15 prosenttia uusia kasvoja, kansalaisyhteiskunnan edustajia uusista puolueista. Kaikki pääpuolueet menettävät. Sunnimuslimeja edustavan pääministerin puolue menettää eniten. Hizbollah voittaa, siitä tulee maan valtapuolue, mikä radikalisoi sunneja, ja osa heistä siirtyy Hizbollahin kannattajaksi. Geopolitiikan tasolla Libanon siirtyy Iranin valtapiiriin.

Mutta miten energiakriisi ratkaistaan? Eihän nykytilanne voi jatkua. Talvi tulee, ja ihmiset jäätyvät koteihinsa.

– Energiasektori yksityistetään. Ne, joilla on varaa, ostavat sitten kallistunutta sähköä ja dieseliä, ja muut palaavat aikaan, jolloin koteja lämmitettiin muilla tavoilla, ja sähköä ostettiin, kun siitä oli varaa maksaa.

Entä voiko uusi sisällissota olla mahdollinen?

– En usko täysimittaiseen sisällissotaan, Hajj-Hassan sanoo, mutta hän uskoo, että Libanon voi liukua jonkinlaiseen vuosia kestävään kaaokseen.

Katugallup Lounasravintolan falafel-kokki Fadi, 27, kuusi lasta. 1. Pahinta on se, että palkkani, joka ei ollut ennenkään hyvä, on nyt täysin arvoton. En pysty elättämään sillä perhettäni. Kerron esimerkin: Nämä falafelit, jotka maksoivat ennen vanhaan 3 500–5 000 liiraa, maksavat 20–30 000. Nämä ovat köyhien ruokaa, mutta köyhillä ei ole enää varaa näihin. 2. Parasta olisi, jos liiran arvo nousisi takaisin. En näe muuta vaihtoehtoa.

Aida, päiväkahvilla ystävättäriensä Murielin ja Randan kanssa Beirutin ylemmän keskiluokan kaupunginosan Achrafieh’n ostoskeskuksessa. Puhuu englantia ja ranskaa. 1. Pahimpia ovat poliitikot ja libanonilaiset itse! No, toki sähkön puute ja hirveät hinnat rasittavat meitä. Vaikka kyllä meillä rahaa on, sitä vaan ei pankista nyt saa kuin pienissä erissä. Ennen pidimme hauskaa ja kävimme erilaisilla päiväretkillä, mutta nyt emme pääse minnekään. Ei ole bensaa, emmekä jaksa jonottaa sitä. Liikumme vain sinne, minne jaksamme kävellä. 2. No, että on ystäviä, joiden kanssa voi viettää aika, vaikka pitääkin kaksi kertaa miettiä, ennen kuin varaa pöydän ravintolasta.

Teinitytöt Samira 15, Zainab 15, tyttö, joka ei halunnut antaa haastattelua, Alaa 17, elokuvateatterin liepeillä Beirutin keskustassa. Alaa: 1. Kuulimme juuri, että kouluun ei vieläkään mennä. Myös se on kurjaa, että ei ole varaa mennä elokuviin, hengaamme täällä vain muuten vaan. 2. En usko, että mikään muuttuu täällä parempaan suuntaan. Käyn kouluni, ja lähden Libanonista. Zainab: 1. Olen nuori, mutta tunnen, että kaikki energia valuu minusta ulos. Tämä kaikki on henkisesti hyvin raskasta. Nuoret ovat ihan lopussa, mutta psykiatrille ei ole varaa. Jotkut ystäväni harkitsevat, että hankkivat työpaikan. 2. Ei mikään. Samira: 1. Se, että koska hallitus ei ole tehnyt työtään, ollaan nyt tässä tilanteessa. Ei ole bensaa, ei pääse kouluun, ei ole varaa koulukirjoihin eikä ulkona käymiseen kavereiden kanssa. 2. Ei mikään.

Aiemmin Beirut tunnettiin kalliina kaupunkina...

Dollareilla elää herroiksi

Aiemmin Beirut tunnettiin yhtenä Lähi-idän kalleimmista kaupungeista. Nyt se on yhtäkkiä muuttunut naurettavan halvaksi niille, joilla on dollareita.

Kun saavuin Beirutissa hotelliini, lähetin tekstiviestin numeroon ”Muhammed dollar”. Olin saanut numeron libanonilaiselta tuttavalta.

– Haluaisin vaihtaa 500 dollaria liiroiksi. Mikä on kurssi?

– 14 500, tulee vastaus.

Viiden minuutin kuluttua hotellin aulaan saapui siististi pukeutunut ja ystävällinen englantia hyvin puhuva nuori mies, ”the boy”, jonka kanssa vaihdan käteisiä dollareita reiluun seitsemään miljoonaan Libanonin puntaan, joita kutsutaan arkielämässä liiroiksi. Dollarin virallinen kurssi pankissa olisi 1 500 puntaa.

.... mutta nyt dollareilla elää kuin kuningas.

Libanonin punta eli liira on kahdessa vuodessa menettänyt noin 90 prosenttia vaihtoarvostaan. Parhaimmillaan dollarilla sai elokuussa 20 000 liiraa.

Läksimme ystävän kanssa tuhlaamaan liirojani Beirutin keskustan hipsteriravintolaan.

Tilasimme pöydän täyteen alkuruokia, mezejä, libanonilaista viiniä ja anisviinaa, arakia. Lasku olisi virallisella kurssilla ollut yli 100 euroa, mutta totesimme hieman noloina, että saimme aterian noin 10 eurolla.

Illan hämärryttyä ravintolan liepeille ilmestyi kerjäläisiä. Esimerkiksi siististi pukeutunut eläkeläismies, joka pyysi ruokaa vaimolleen. Jotkut ojensivat hänelle paperipusseihin pakatut ylijäämänsä, toiset antoivat leipänsä.

Ne, joilla on dollareita, elävät herroiksi. Muut joutuvat syömään muruja.